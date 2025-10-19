International

Hamas acuză că Israelul a încălcat acordul de încetare a focului

Hamas acuză că Israelul a încălcat acordul de încetare a foculuiHamas - Israel
Guvernul Hamas din Fâşia Gaza a acuzat încălcarea de 47 de ori, de către Israel, a acordului de încetare a focului, intrat în vigoare din data 10 octombrie. Au fost arătate cu degetul atacuri asupra populaţiei care au dus la moartea a 38 de palestinieni.

Hamas acuză că Israelul a încălcat acordul de încetare a focului

„Ocupaţia israeliană a comis o serie de încălcări grave şi reiterate de la anunţarea încheierii războiului din Fâşia Gaza, care ajung până în prezent la 47 de încălcări documentate, în încălcarea flagrantă şi clară a deciziei de încetare a focului şi a normelor dreptului internaţional umanitar”, au spus reprezentanții Hamas într-un comunicat, conform efe.com.

Printre încălcări flagrante sunt menţionate „infracţiuni de foc direct împotriva civililor, bombardamente şi atacuri deliberate împotriva civililor şi chiar arestarea mai multor civili”.

Cei de la Hamas au mai spus că armata israeliană utilizează în acest scop tancurile pe care le menţine staţionate în cartiere rezidenţiale încă sub controlul său (un procent de puţin peste 50% din Fâşia Gaza continuă să fie zone militarizate), dispozitive de atac la distanţă sau drone care încă survolează unele zone ale enclavei palestiniene.

Ce spun autoritățile sanitare din Fâșia Gaza

Autorităţile sanitare din Fâşia Gaza au asigurat că, în majoritatea cazurilor, decedaţii erau persoane care, după decretarea armistiţiului, încercau să ajungă înapoi la locuinţele lor, pe care au fost obligaţi să le părăsească în timpul ofensivei israeliene.

Acordul semnat de Hamas şi Israel prevede că armistiţiul se aplică întregii Fâşii Gaza şi că armata israeliană trebuie să se retragă până la "linia galbenă". Acest lucru nu implică că încetarea focului nu se aplică dincolo de ea, deşi armata israeliană a invocat dreptul legitim la autoapărare şi ameninţările asupra trupelor sale pentru a trage asupra palestinienilor din acea zonă.

Date prezentate de palestinieni

Numărul total de decese cauzate de ofensiva Israelului în Gaza a ajuns sâmbătă la 68.116, potrivit bilanţului Ministerului Sănătăţii din Fâşia Gaza, după ce au fost adăugate 120 de persoane care figurau ca dispărute şi al căror deces a fost confirmat.

Ministerul Sănătăţii a adăugat, în total, 149 de decese la bilanţul total, cei 120 de dispăruţi şi alte 29 persoane decedate joi şi vineri în spitalele din Fâşia Gaza.

Aceste atacuri au provocat, de asemenea, cel puţin 143 de răniţi.

