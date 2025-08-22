Politica Guvernul schimbă planurile. Klaus Iohannis nu va primi vila din Aviatorilor







Guvernul a hotărât joi că vila RA-APPS din Aviatorilor, aflată în proces de renovare și despre care se vehicula că ar fi destinată lui Klaus Iohannis după încheierea mandatului, va fi transferată din domeniul public în domeniul privat al statului, urmând să aibă o utilizare comercială și să fie scoasă la închiriere, potrivit news.ro.

Guvernul a decis ca vila RA-APPS din Bulevardul Aviatorilor, aflată în plină renovare și vehiculată drept posibilă locuință pentru Klaus Iohannis după finalul mandatului, să nu mai fie utilizată ca reședință oficială, ci să primească destinație comercială, urmând să fie scoasă la închiriere.

„A fost adoptată o hotărâre de guvern, neclasificată, privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil şi trecerea acestuia din domeniul public al statului, în domeniul privat al statului, cu destinaţia comercială, deci în vederea închirieri” potrivit purtătorului de cuvânt al Executivului, Ioana Dogioiu.

Decizia a fost luată în cadrul ședinței de guvern conduse de premierul Ilie Bolojan și vizează un imobil situat la adresa Bulevardul Aviatorilor nr. 86, sector 1, București. Potrivit declarațiilor oficiale, actul normativ adoptat joi este unul neclasificat și are ca obiect actualizarea valorii de inventar, precum și trecerea vilei din domeniul public al statului în domeniul privat, cu scopul de a fi folosită în regim comercial.

Contextul politic al acestui caz este unul tensionat. În noiembrie 2024, fostul premier Marcel Ciolacu a dispus desecretizarea cheltuielilor legate de vila RA-APPS, după ce în spațiul public circulaseră informații potrivit cărora aceasta ar urma să fie atribuită lui Klaus Iohannis la finalul mandatului. Hotărârea de atunci a alimentat speculațiile și a deschis un front de dispute politice între PSD și PNL.

RA-APPS decontase deja aproximativ 14 milioane de lei fără TVA, echivalentul a aproape 3 milioane de euro, pentru lucrările de reabilitare ale vilei. Documentele oficiale semnate anterior, în perioada guvernării Nicolae Ciucă, prevedeau ca imobilul să devină reședință oficială pentru foștii șefi de stat ai României.

Această perspectivă a fost contestată politic. Nicolae Ciucă, liderul PNL și candidat la prezidențiale în 2024, l-a acuzat pe Marcel Ciolacu că a folosit subiectul în scop electoral prin desecretizarea selectivă a unor obiective RA-APPS. Ciucă a cerut atunci transparență completă, inclusiv publicarea sumelor alocate pentru renovarea altor vile de protocol utilizate de actuali și foști demnitari.