Guvern nou până la sfârşitul săptămânii. Anunţul făcut de Igor Grosu

Republica Moldova va avea Guvern nou până la sfârşitul săptămânii curente. Şedinţa Parlamentului pentru investirea Guvernului Alexandru Munteanu a fost programată pentru vineri, 31 octombrie.

Anunţul a fost făcut de preşedintele Parlamentului, Igor Grosu. „Rămâne așa cum am anunțat public - vineri va avea loc ședința de învestire a Guvernului Republicii Moldova”, a anunţat repetat Grosu.

În aceeaşi zi este programată la Preşedinţie ceremonia de depunere a jurământului de către noul cabinet de miniştri. După care membrii Guvernului îşi vor ocupa locurile în birourile din clădirea executivului.

Conform Constituţiei, Guvernul se investeşte cu votul a cel puţin 51 de deputaţi. Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS), care l-a desemnat pe Alexandru Munteanu la şefia Guvernului, deţine 55 de mandate în Parlament.

Una din principalele sarcini pe care trebuie să o rezolve Guvernul condus de Alexandru Munteanu este elaborarea proiectului Legii bugetului pentru 2026. Pe care majoritatea parlamentară intenţionează să o voteze până la sfârşitul anului curent.

Igor Grosu, care este şi preşedintele Partidului Acţiune şi Solidaritate (PAS), care deţine majoritatea parlamentară, a declarat la scurt timp după victoria formaţiunii la alegerile din 28 septembrie, partidul pe care îl conduce îşi doreşte ca noul Parlament să înceapă cât mai repede activitatea şi să voteze Guvernul. Potrivit liderului PAS, noul executiv și Parlamentul trebuie să înceapă rapid activitatea, astfel încât să fie aprobat bugetul de stat până la finalul anului.

„Până la sfârșitul anului trebuie să ieșim cu un Parlament funcțional, cu un Guvern și cu Legea bugetului aprobată”, a spus liderul PAS.

La consultările avute miercuri de premierul desemnat Alexandru Munteanu, doi lideri de partid din opoziţia parlamentară au solicitat amânarea investirii noului cabinet de miniştri cu cel puţin o săptămână.

Liderul partidului „Democraţia acasă”, Vasile Costiuc, a solicitat amânarea investirii cu cel puţin o săptămână.

„Recomandarea noastră pentru majoritatea parlamentară și către doamna președintă: să nu se grăbească, să permită presei să vadă profilurile celor care urmează să fie miniștri, să fie posibil ca cei din Comisia securitate și ordine publică să primească toate avizele pe toți candidații, să nu se grăbească cu investirea noului cabinet de miniștri, nu ne atacă extratereștrii.

O săptămână ca societatea să înțeleagă cine urmează să conducă ministerul”, a declarat Costiuc după întrevedere.

Liderul Partidului Nostru, la fel ca şi Costiuc, a solicitat amânarea investirii cu cel puţin o săptămână.

„Fracțiunea Partidului Nostru a venit cu două solicitări: dacă, într-adevăr, vrem un guvern funcțional, un guvern care să unească, mai întâi, societatea, să fie format un grup de lucru din fracțiunile parlamentare și partidele extraparlamentare, precum și experți pe domenii, pentru a elabora un program național comun de guvernare a țării.

De asemenea, la ședința de joi vom propune amânarea ședinței prin care se cere votul de încredere pentru Guvernul Munteanu”, a declarat Renato Usatîi.