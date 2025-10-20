Grindeanu propune un grup de lucru pentru o nouă lege a pensiilor speciale, fără demisia premierului

Sorin Grindeanu a afirmat că nu consideră necesară demisia lui Ilie Bolojan, chiar și în contextul deciziei Curții Constituționale privind pensiile magistraţilor. Liderul interimar al PSD a subliniat că va propune colegilor din coaliţie constituirea rapidă a unui grup de lucru pentru a elabora o nouă formă a legii. „Eu am spus de la bun început că nu trebuie să-şi dea, indiferent de verdictul pe acest pachet, premierul demisia”, a declarat Grindeanu.

În ceea ce privește legea pensiilor speciale, Sorin Grindeanu a precizat, la Parlament, că va cere coaliţiei să se acționeze urgent pentru a veni cu o nouă variantă care să fie prezentată Parlamentului sau asumata de Guvern.

„Procedural o să decidem în coaliţie astfel încât rapid să închidem acest subiect. Dacă e adevărat ce a apărut pe surse, că a fost respinsă pe formă, adică pe lipsa avizului de la CSM, dar încă nu avem comunicatul oficial, atunci înseamnă că în integralitate această lege este neconstituţională. Asta este propunerea pe care o să o fac mâine colegilor”, a precizat preşedintele interimar al PSD.

Acesta a subliniat nevoia unui dialog real în procesul de elaborare.

„Este clar că s-a mers cumva pe repede înainte. E clar că trebuie să avem dialog sau acest grup de lucru trebuie să aibă dialog atât cu asociaţiile de magistraţi cât şi cu toţi ceilalţi actori relevanţi din acest domeniu, pentru că trebuie să existe o reglementare pe ceea ce înseamnă pensiile magistraţilor”.

Grindeanu a menţionat și observaţiile care au existat asupra fondului legii, precum prelungirea perioadei de tranziţie de la 10 la 15 ani sau modificarea cuantumului de la 70% la 75%, care pot fi rediscutate.

„Clar că abordarea putea fi una mai de dialog în această perioadă, dar hai să luăm partea bună. Să vedem mâine în coaliţie”, a adăugat acesta.

Referindu-se la premier, liderul PSD și-a menținut poziția inițială. Întrebat dacă Ilie Bolojan ar trebui să demisioneze, Grindeanu a reiterat:

„Eu am spus de la bun început că nu trebuie să-şi dea, indiferent de verdictul pe acest pachet, premierul demisia. Asta am spus de la început şi îmi menţin punctul de vedere”.

Totodată, el a afirmat că a existat o deschidere reală pentru găsirea unei soluţii. „Să ştiţi că e pentru prima oară când am simţit că se poate face această lege, că putem să îndreptăm această injustiţie până la urmă, că nu e vorba de justiţie, e vorba de injustiţie. Şi am simţit, inclusiv din partea lor dorinţa de a găsi o soluţie. Ceea ce au spus diverse structuri sau diverşi actori în domeniu a fost că n-au fost ascultaţi. Hai, uite, vin mâine cu această propunere să facem acest grup de lucru, să vedem ce au de spus, să scoatem rapid o soluţie care poate să fie asumată sau poate să treacă prin Parlament”, a conchis Grindeanu.