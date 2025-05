Politica Grindeanu atrage atenția liberalilor că au guvernat împreună. PSD își asumă o parte din vină







Președintele interimar al Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, a evitat să ofere un răspuns clar atunci când a fost întrebat dacă PSD își asumă o parte din responsabilitate pentru deficitul bugetar semnificativ al României.

Circumstanțele care au dus la deficitul bugetar al României

Grindeanu a menționat circumstanțele care au condus la această situație, subliniind dorința de a realiza investiții și perioada electorală prelungită prin care a trecut țara.

„Își asumă PSD o parte din vină pentru creșterea deficitului, care ne obligă să luăm măsuri urgente anul acesta?”, a fost întrebarea adresată lui Sorin Grindeanu în cadrul unei conferințe de presă. Liderul interimar al PSD a evitat să răspundă direct, referindu-se la condițiile care au dus la deficit.

„A fost o guvernare PSD-PNL în diverse... în prima parte a fost PNL-PSD-UDMR, după aceea a fost prim-ministru de la PSD. Lucrurile au mers în această formă fiindcă s-a decis să creştem foarte mult investiţiile. Nu trebuie să trimitem aşa, la şi altele acest lucru, pentru că v-am dat exemplul cel mai bun, cel de la Ministerul Transporturilor”, a explicat Sorin Grindeanu.

„De asemenea, e greu să iei decizii politice într-un an electoral, de alt tip, şi cât se poate de sincer. Iar noi de un an de zile tot votăm. Am votat la euro şi la locale în această perioadă anul trecut, după care am tot intrat în... E un an de zile de când o votăm, asta nu are cum să nu se vadă în anumite decizii guvernamentale sau în decizii administrativeadăugat președintele interimar al PSD.

Ilie Bolojan: Situație economică complicată

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat miercuri, după consultările informale de la Palatul Cotroceni cu președintele Nicușor Dan, că România se află într-o situație economică complicată. El a recunoscut că PNL își asumă, parțial, responsabilitatea pentru această situație și și-a exprimat disponibilitatea de a participa la guvernare pentru a redresa economia.

Bolojan a menționat că liberalii sunt dispuși să susțină un pachet de măsuri complexe, care să nu destabilizeze economia, având ca principale componente reducerea cheltuielilor de funcționare ale statului, creșterea eficienței și analiza fiecărei instituții pentru a identifica posibile reduceri de personal și eliminarea sinecurilor.

Plan de măsuri pentru redresarea deficitului bugetar

Administrația prezidențială a anunțat miercuri, după consultările președintelui Nicușor Dan cu reprezentanții partidelor parlamentare, că joi va avea loc prima ședință a unui grup de lucru tehnic, care va discuta măsurile pentru reducerea cheltuielilor bugetare.

Grupul va include reprezentanți ai PSD, PNL, USR, UDMR și ai Grupului Minorităților Naționale, iar din partea Președinției vor participa Radu Burnete și Dragoș Anastasiu.

„La iniţiativa Preşedintelui României, s-a convenit ca, în paralel cu negocierile pentru formarea noului Guvern, să fie elaborat un plan de măsuri destinat reducerii cheltuielilor publice, care să fie asumat şi pus în aplicare de viitorul Executiv”, a transmis Administrația Prezidențială miercuri seară.