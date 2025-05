Politica Grindeanu: Și PNL, și PSD riscă să fie strivite. Ce spune despre Nicușor Dan și Antonescu







Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a analizat situația actuală a partidului evidențiind greșelile comise de social-democrați. În opinia sa, și PNL, și PSD riscă să fie strivite.

Sorin Grindeanu: Și PNL, și PSD riscă să fie strivite de două curente

Sorin Grindeanu consideră că atât PSD, cât și PNL se află în pericol de a fi strivite de două curente: progresismul promovat de USR și suveranismul promovat de AUR.

„Noi și PNL suntem conștienți de anii aceștia în care am fost , ori împreună, ori separat, la guvernare. Și PNL, și PSD riscă următorul lucru: să fie strivite între aceste două curente: progresism reprezentat de USR și suveranism”.

Întrebat unde a greșit PSD? Grindeanu a explicat: „Au fost acele procente în 2016, apoi în 2019, PSD a luat 21%. iarăși am crescut la 30%, acum iar 22-23%, în toamna anului trecut. Dincolo de clarificări ideologice, și uzura guvernamentală și-a spus cuvântul. oricât de multe lucruri bune faci, atunci când ești la guvernare să-ți atragi și multe nemulțumiri”.

Consider că ar fi fost Crin Antonescu un președinte mai bun

Sorin Grindeanu afirmă că negocierile dintre PSD și Nicușor Dan pentru formarea unei alianțe guvernamentale nu se bazează pe o relație de iubire, ci pe nevoile urgente ale poporului român.

Mai mult, Sorin Grindeanu consideră că, din perspectiva sa, Crin Antonescu, candidatul coaliției la alegerile prezidențiale, eliminat în primul tur, ar fi fost un președinte mai potrivit.

„Nu a fost Crin Antonescu candidatul PSD? Nu a fost Nicușor Dan. Și acum cred că era o soluție mai bună Crin Antonescu. Fiecare răspunde de deciziile pe care le ia, dar noi am avut o decizie după turul 1, prin care nu am dat un mandat imperativ cu cine să voteze membrii și simpatizanții noștri. Asta i-a făcut pe unii colegi să dea declarații de susținere pentru Nicușor Dan, alții pentru George Simion. Nu am spus că nu îmi place Nicușor Dan, ci că eu consider că ar fi fost Crin Antonescu un președinte mai bun. Nu e cu dragoste aici, nici domnului Nicușor Dan nu îi place PSD”, a punctat Sorin Grindeanu.

Sorin Grindeanu, despre creșterea taxelor

Președintele interimar al PSD a mai precizat că în ceea ce privesc taxele s-ar putea să crească deoarece, spune ministrul, „nu e bine să trăim într-o realitate pictată în roz”.

„Sunt unii specialiști care spun că nu poate fi evitată această creștere. Nici nu e bine să trăim într-o realitate pictată în roz, dar nu e nici așa apocalipsă. Fără a vorbi punctual, dar și punctual, ăsta este ceva ce nu poate fi acceptat. Cât voi fi eu acolo, la minister, nu vor fi tratate în modul ăsta. Cred că e foarte bine să facem o reglementare la nivel național în ceea ce privește retribuțiile de acest tip”, a mai subliniat ministrul pentru gandul.ro.