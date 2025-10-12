Grevă națională în Grecia, transportul public ar putea fu afectat. Recomandări pentru români

Din cuprinsul articolului Grevă în Grecia. Asistenţă consulară pentru români

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunțat că marţi, 14 octombrie 2025, este preconizată declanşarea unei greve naţionale în Republica Elenă, ceea ce poate genera perturbări semnificative în transportul public rutier, feroviar şi maritim.

MAE recomandă cetăţenilor români aflaţi în Grecia, celor care tranzitează ţara sau intenţionează să călătorească, să verifice orarul de funcţionare al mijloacelor de transport în comun pentru data de 14 octombrie, pe site-urile oficiale ale companiilor de transport.

Cei care au nevoie de asistenţă consulară pot contacta Ambasada României la Atena la numerele +30 2106728875 şi +30 2106728879, sau Consulatul General al României de la Salonic la +30 2310340088. Apelurile sunt redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de operatori în regim de permanenţă.

În cazuri speciale, cu caracter de urgenţă, cetăţenii români pot apela telefonul de permanenţă al Ambasadei României la Atena: +30 6978996222, respectiv al Consulatului General de la Salonic: +30 6946049076.