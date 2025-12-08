Google şi Apple, presate de Washington să elimine aplicaţiile ce pot identifica agenţi federali

Comisia pentru Securitate Internă a Camerei Reprezentanţilor din SUA a solicitat Google şi Apple detalii privind măsurile pe care le iau pentru a elimina din magazinele lor aplicaţiile mobile care permit monitorizarea agenţilor federali din cadrul serviciilor de imigraţie, relatează Reuters.

În două scrisori transmise vineri directorilor executivi Sundar Pichai (Google) şi Tim Cook (Apple), parlamentarii au menţionat în mod special aplicaţia ICEBlock, utilizată anterior pentru a urmări agenţi ai U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE).

Liderii comisiei au atras atenţia că aplicaţiile de acest tip, găzduite în Play Store şi App Store, ”pot pune în pericol siguranţa personalului Departamentului pentru Securitate Internă (DHS)”.

Comisia a solicitat ambelor companii o informare oficială până la 12 decembrie, cerându-le să se asigure că aplicaţiile de pe platformele lor nu pot fi folosite pentru identificarea agenţilor federali sau pentru obstrucţionarea activităţilor de aplicare a legii.

În scrisori, parlamentarii arată că libertatea de exprimare este protejată, însă nu include susţinerea unor acţiuni care instigă la încălcarea imediată a legii, făcând trimitere la o decizie importantă a Curţii Supreme a SUA. Google şi Apple nu au răspuns solicitărilor de comentarii transmise de Reuters.

Îngrijorările Congresului vin în urma rapoartelor că unele aplicaţii permit utilizatorilor să raporteze anonim şi să urmărească mişcările agenţilor federali, inclusiv ai ICE şi ai Customs and Border Protection.

În octombrie, Google a anunţat că ICEBlock nu a fost niciodată disponibilă în Play Store, dar că a eliminat aplicaţii similare care încălcau politicile companiei. Apple a procedat la fel, retrăgând ICEBlock şi alte aplicaţii de urmărire, invocând regulile care interzic conţinutul ce poate dăuna indivizilor sau grupurilor.

Procurorul general Pam Bondi a criticat public astfel de aplicaţii, afirmând că ele pun în pericol agenţii ICE ”doar pentru că îşi fac treaba”. Eliminările au venit după ce ICEBlock a înregistrat o creştere masivă a numărului de utilizatori, depăşind un milion de descărcări înainte de a fi retrasă.