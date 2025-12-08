International

Google şi Apple, presate de Washington să elimine aplicaţiile ce pot identifica agenţi federali

Comentează știrea
Google şi Apple, presate de Washington să elimine aplicaţiile ce pot identifica agenţi federaliGoogle. Sursă foto: Unsplash
Din cuprinsul articolului

Comisia pentru Securitate Internă a Camerei Reprezentanţilor din SUA a solicitat Google şi Apple detalii privind măsurile pe care le iau pentru a elimina din magazinele lor aplicaţiile mobile care permit monitorizarea agenţilor federali din cadrul serviciilor de imigraţie, relatează Reuters.

În două scrisori transmise vineri directorilor executivi Sundar Pichai (Google) şi Tim Cook (Apple), parlamentarii au menţionat în mod special aplicaţia ICEBlock, utilizată anterior pentru a urmări agenţi ai U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE).

Avertisment privind riscurile la adresa siguranţei agenţilor DHS

Liderii comisiei au atras atenţia că aplicaţiile de acest tip, găzduite în Play Store şi App Store, ”pot pune în pericol siguranţa personalului Departamentului pentru Securitate Internă (DHS)”.

Comisia a solicitat ambelor companii o informare oficială până la 12 decembrie, cerându-le să se asigure că aplicaţiile de pe platformele lor nu pot fi folosite pentru identificarea agenţilor federali sau pentru obstrucţionarea activităţilor de aplicare a legii.

Gigi Becali pregătește o alianță politică cu Călin Georgescu ca să-l scape de pușcărie
Gigi Becali pregătește o alianță politică cu Călin Georgescu ca să-l scape de pușcărie
Generația care nu știe să repare nimic. Dependența de service pentru orice intervenție casnică și ruptura culturală dintre generații
Generația care nu știe să repare nimic. Dependența de service pentru orice intervenție casnică și ruptura culturală dintre generații
Aplicație

Aplicație. Sursa foto: Arhiva EVZ

În scrisori, parlamentarii arată că libertatea de exprimare este protejată, însă nu include susţinerea unor acţiuni care instigă la încălcarea imediată a legii, făcând trimitere la o decizie importantă a Curţii Supreme a SUA. Google şi Apple nu au răspuns solicitărilor de comentarii transmise de Reuters.

Aplicaţii care permit urmărirea agenţilor federali

Îngrijorările Congresului vin în urma rapoartelor că unele aplicaţii permit utilizatorilor să raporteze anonim şi să urmărească mişcările agenţilor federali, inclusiv ai ICE şi ai Customs and Border Protection.

În octombrie, Google a anunţat că ICEBlock nu a fost niciodată disponibilă în Play Store, dar că a eliminat aplicaţii similare care încălcau politicile companiei. Apple a procedat la fel, retrăgând ICEBlock şi alte aplicaţii de urmărire, invocând regulile care interzic conţinutul ce poate dăuna indivizilor sau grupurilor.

Procurorul general Pam Bondi a criticat public astfel de aplicaţii, afirmând că ele pun în pericol agenţii ICE ”doar pentru că îşi fac treaba”. Eliminările au venit după ce ICEBlock a înregistrat o creştere masivă a numărului de utilizatori, depăşind un milion de descărcări înainte de a fi retrasă.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

09:26 - Gigi Becali pregătește o alianță politică cu Călin Georgescu ca să-l scape de pușcărie
09:19 - Meteorologii din Franța și Spania se plâng de apariția unor știri false despre fenomene meteo extreme
09:10 - Shein acuză Franța de discriminare, după ce a vândut păpușilor sexuale și arme online
08:59 - Cele mai gustoase și crocante chiftele de cartofi. Rețeta pregătită în mănăstiri
08:52 - Google şi Apple, presate de Washington să elimine aplicaţiile ce pot identifica agenţi federali
08:47 - Meta va întârzia lansarea ochelarilor de realitate mixtă până în 2027

HAI România!

Diplomația SUA–Rusia se lovește de zid, iar Europa plătește costul strategic!
Diplomația SUA–Rusia se lovește de zid, iar Europa plătește costul strategic!
Merită să rămân? Sau să plec? Ghid despre relațiile care se destramă| 🎙 Punctul pe 🅘 – Ep. #22
Merită să rămân? Sau să plec? Ghid despre relațiile care se destramă| 🎙 Punctul pe 🅘 – Ep. #22
Bătălia pentru București: Jocuri de culise și strategii electorale
Bătălia pentru București: Jocuri de culise și strategii electorale

Proiecte speciale