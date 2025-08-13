International Avertismentul SUA: Libertatea de exprimare, sub semnul întrebării în Europa







Drepturile omului sunt în centrul atenției Departamentului de Stat al SUA, care atrage atenția asupra „deteriorării” acestora în mai multe țări europene, inclusiv Germania, Franța, Marea Britanie și România, potrivit raportului anual pe 2024 privind situația globală a drepturilor omului.

Documentul subliniază restricțiile asupra libertății de exprimare și criticile legate de procedurile democratice, evidențiind cazuri specifice, precum anularea alegerilor prezidențiale din România în decembrie 2025.

Departamentul de Stat al SUA notează că situația drepturilor omului s-a deteriorat în Germania, Franța și Marea Britanie în ultimul an.

În Germania, oficialii americani se declară îngrijorați de restricțiile impuse partidelor politice de extremă-dreapta, cum este AfD, clasificată recent drept organizație extremistă de dreapta.

În Franța, raportul denunță reapariția actelor de antisemitism și restricții grave asupra libertății de exprimare, iar în Marea Britanie, noua lege privind siguranța online a atras critici dure din partea rețelei sociale X, a lui Elon Musk.

Oficialii americani au subliniat că aceste măsuri „reduc spațiul pentru opinii politice și religioase diverse”, iar Washingtonul intenționează să poarte discuții cu partenerii europeni pentru a preveni cenzura indirectă.

Departamentul de Stat al SUA vorbește în raportul său privind situația drepturilor omului în România în 2024 despre anularea rezultatelor primului tur al alegerilor prezidențiale de anul trecut și criticile care au urmat.

„La 6 decembrie 2024, Curtea Constituțională din România a anulat rezultatele primului tur al alegerilor prezidențiale desfășurate pe 24 noiembrie, hotărând că 'multiple nereguli și încălcări ale legislației electorale... au compromis transparența și corectitudinea campaniei electorale' și au ridicat suspiciuni cu privire la corectitudinea desfășurării alegerilor.

Decizia Curții a fost criticată ca o ingerință politică în alegeri și o restrângere nejustificată a libertății de exprimare a unor opinii politice dezagreate, fără precedent ca natură și severitate”, se arată în raportul american.

Documentul menționează că decizia Curții a prezentat alegerile ca fiind influențate de o operațiune de informare rusă pe rețelele sociale, însă observatori independenți au sugerat că activitatea online a fost de fapt o campanie electorală organizată de un partid politic românesc.

În plus, raportul subliniază probleme semnificative privind drepturile omului în România în 2024, inclusiv relatări credibile despre restricții ale libertății de exprimare și incidente de violență sau amenințări motivate de antisemitism.

The 2024 Human Rights Report has been released, restructured in a way that removes redundancy, increases report readability, and is responsive to the legislative mandates that underpin the report – rather than an expansive list of politically biased demands and assertions.… pic.twitter.com/GyN0HNFpI7 — Department of State (@StateDept) August 12, 2025

Autoritățile române au luat măsuri pentru a identifica și sancționa funcționarii care au comis abuzuri în domeniul drepturilor omului, însă, în unele cazuri, acțiunile au fost insuficiente, iar impunitatea a rămas o problemă, notează Departamentul de Stat. Această situație evidențiază tensiunile dintre standardele democratice internaționale și aplicarea practică a legilor în România, situând țara sub lupa comunității internaționale.

Raportul anual al Departamentului de Stat sugerează că deteriorarea drepturilor omului în Europa și în România poate avea efecte politice și sociale semnificative, afectând încrederea cetățenilor în instituțiile democratice.

Oficialii americani avertizează că ingerințele politice și restricțiile asupra libertății de exprimare pot submina procesul democratic. Contextual, raportul reflectă prioritățile administrației Trump, care critică selectiv anumite state europene și apără politici favorabile aliatului său El Salvador.

În România, anularea alegerilor prezidențiale servește drept exemplu de tensiune între autorități și standardele internaționale privind drepturile omului.