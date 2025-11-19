Politica

Giovanni Becali, atac la Băsescu: Una e să fii infractor, dar e și mai rău să fii turnător

Giovanni Becali, atac la Băsescu: Una e să fii infractor, dar e și mai rău să fii turnătorGiovanni Becali. Sursa foto: Arhiva EVZ
Giovanni Becali, celebrul impresar de fotbal, nu a rămas tăcut după ce fostul președinte Traian Băsescu a comentat pe marginea condamnării sale la închisoare. Becali a oferit o replică sinceră, afirmând că, deși îl respectă, consideră că decizia de a-l trimite după gratii a fost influențată chiar de fostul șef al statului.

Giovanni Becali, despre Băsuescu

„Cred că s-a exprimat civilizat. Din moment ce te-ai dus la pușcărie, înseamnă că ești infractor, doar că ai o șansă să te reabilitezi. Și el a fost infractor, dar s-a reabilitat. Una e să fii infractor, dar e și mai rău să fii turnător. Mai bine infractor. Turnătorul mai comite alta, infractorul se reabilitează”, a declarat Becali.

Giovanni Becali

Giovanni Becali. Sursa foto: Facebook

Impresarul a rememorat și relația sa cu Traian Băsescu din perioada în care conducea clubul Rapid: „El știe că eu l-am simpatizat. Și el m-a simpatizat. Mă chema când era președinte. Atunci nu eram infractor (râde), eram președinte la Rapid. L-am apărat când se certa cu Vanghelie și am zis eu: ‘Șobolanul ăla se ia cu Băsescu, mă?’. I-a plăcut atunci, m-a sunat să mă felicite pentru ce am zis”, a spus el la Giovanni Show.

Traian Băsescu

Traian Băsescu. Sursă foto: Captură video

Despre afacerile sale din Capitală

Becali a amintit și de momentele în care discuta despre dezvoltarea Capitalei și afacerile sale: „Aveam restaurantul ‘Doi Cocoși’ și erau gropi în stradă pe atunci, erau bălți. El era primar și l-am sunat să-i zic: ‘Un restaurant cu nume, trece lumea prin bălți… e urât’. Și mi-a zis că acolo se va face cel mai frumos bulevard pe patru benzi. Era în plan, s-a făcut mai târziu, după mandatul lui.”

FCSB a bătut palma cu fostul internațional român și are director sportiv
Camere de corp pentru polițiștii locali. Vor filma totul în trafic: șoferi, pietoni, bicicliști, trotinete
„Mă simpatizează. Am luat și masa cu el”

Impresarul a ținut să sublinieze că relația lor a fost una de respect reciproc: „Eu îi ziceam președintele meu, iar când am intrat la închisoare îmi zicea lumea: ‘Na, mă! Președintele tău’. Eu cred că a zis în glumă. În sfârșit, îi mulțumesc. Știi de ce a răspuns? Pentru că mă simpatizează. Eu am luat și masa cu el la Doi Cocoși.”

