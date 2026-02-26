Justitie

Gill-Julien Grigore-Iacobici, candidat la funcția de procuror-șef adujunct la DIICOT: „Ne putem folosi de AI”

Comentează știrea
Gill-Julien Grigore-Iacobici, candidat la funcția de procuror-șef adujunct la DIICOT: „Ne putem folosi de AI”Inteligența artificială AI. Sursa foto: Pixabay
Din cuprinsul articolului

Gill-Julien Grigore-Iacobicі, candidat pentru funcţia de procuror-şef adjunct la DIICOT, a spus că procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism se vor putea folosi, în anumite limite, de Inteligenţa Artificială.

Gill-Julien Grigore-Iacobici, candidat la funcția de procuror-șef adujunct la DIICOT: „Ne putem folosi de AI”

El a explicat că astfel vor putea fi evidenţiate şi monitorizate cauzele pe diferite tipologii de infracţiuni, după anumite criterii. Gill-Julien Grigore-Iacobicі consideră că nu trebuie lăsată inteligenţa artificială gândească soluţiile în dosare.

„DIICOT trebuie să se digitalizeze continuu şi cred că putem să ne folosim în anumite limite şi de noile tehnologii ale inteligenţei artificiale. Cred că inteligenţa artificială poate fi de foarte bun ajutor pentru activitatea procurorilor din Direcţie în a reflecta, spre exemplu, o bibliotecă judiciară. Am dat unul dintre exemple în care procurorii să poată, cu foarte mare rapiditate, să poată să vadă alte speţe similare cum au fost soluţionate, cum au fost abordate”, a spus candidatul în timpul interviului pe care l-a susținut astăzi.

sursa: captură video Facebook

Ce cauze se pot monitoriza

De asemenea, el a mai vorbit și despre un alt mod în care ar putea să fie folosită Inteligența Artificială. „În acelaşi timp, cu ajutorul inteligenţei artificiale cred că se pot evidenţia şi monitoriza cauzele pe diferite tipologii de infracţiuni, după diferite criterii, aici având nevoie totodată şi de specialişti pe care trebuie să-i recrutăm şi să-i formăm profesional şi cade tot în competenţa conducerii Direcţiei să aibă capacitatea de a-şi asuma aceste responsabilităţi.”

Traian Băsescu merge pe mâna lui Ilie Bolojan în disputa cu Sorin Grindeanu
Traian Băsescu merge pe mâna lui Ilie Bolojan în disputa cu Sorin Grindeanu
Horoscopul lui Dom’ Profesor,  27 februarie 2026. Sfârșit de februarie
Horoscopul lui Dom’ Profesor,  27 februarie 2026. Sfârșit de februarie

Trebuie să existe și limitări clare

Dar, a precizat candidatul, trebuie să existe o limitare clară pentru folosirea AI. „Bineînţeles că limitările folosirii inteligenţei artificiale, în opinia mea, trebuie să fie unele bine stabilite, pentru că justiţia este un serviciu public în slujba cetăţeanului, deci este făcută de cetăţeni, pentru cetăţeni, şi atunci nu trebuie să lăsăm maşinile, ca să zic aşa, oricât de confortant ar fi, nu putem să lăsăm inteligenţa artificială să gândească soluţiile adoptate de către procurori în dosare.”

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

20:43 - Comisia Europeană cere OLAF să investigheze legăturile lui Peter Mandelson cu Jeffrey Epstein
20:34 - Traian Băsescu merge pe mâna lui Ilie Bolojan în disputa cu Sorin Grindeanu
20:26 - Alertă cu bombă la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău. Pasagerii evacuați, zborurile afectate temporar
20:20 - Pasajul Basarab va intra în reparații. Când ar urma să fie terminate lucrările 
20:13 - Furtună totală la Inter Milano în vară. Echipa lui Cristi Chivu renunță la foarte mulți jucători
20:04 - Dezvăluiri la Contrapunct EVZ. Înrobirea României și tranzacția fraților Micula, parafată pe un șervețel

HAI România!

Culisele celor 400 de milioane de euro date pe un șervețel și ultimatumul PSD pe scena politică
Culisele celor 400 de milioane de euro date pe un șervețel și ultimatumul PSD pe scena politică
Ce ascunde discursul despre Starea Națiunii a lui Donald Trump. Semnele unei schimbări importante care s-a petrecut în culise. Contrapunct EVZ
Ce ascunde discursul despre Starea Națiunii a lui Donald Trump. Semnele unei schimbări importante care s-a petrecut î...
Dan Andronic și declarația lui Trump despre extratereștri: Se străduiește să rămână serios, dar ochii râd și a divulgat o informație clasificată. Experiența colonelului (r) Păcuraru
Dan Andronic și declarația lui Trump despre extratereștri: Se străduiește să rămână serios, dar ochii râd și a divulg...

Proiecte speciale