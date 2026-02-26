Gill-Julien Grigore-Iacobici, candidat la funcția de procuror-șef adujunct la DIICOT: „Ne putem folosi de AI”

Gill-Julien Grigore-Iacobicі, candidat pentru funcţia de procuror-şef adjunct la DIICOT, a spus că procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism se vor putea folosi, în anumite limite, de Inteligenţa Artificială.

El a explicat că astfel vor putea fi evidenţiate şi monitorizate cauzele pe diferite tipologii de infracţiuni, după anumite criterii. Gill-Julien Grigore-Iacobicі consideră că nu trebuie lăsată inteligenţa artificială gândească soluţiile în dosare.

„DIICOT trebuie să se digitalizeze continuu şi cred că putem să ne folosim în anumite limite şi de noile tehnologii ale inteligenţei artificiale. Cred că inteligenţa artificială poate fi de foarte bun ajutor pentru activitatea procurorilor din Direcţie în a reflecta, spre exemplu, o bibliotecă judiciară. Am dat unul dintre exemple în care procurorii să poată, cu foarte mare rapiditate, să poată să vadă alte speţe similare cum au fost soluţionate, cum au fost abordate”, a spus candidatul în timpul interviului pe care l-a susținut astăzi.

De asemenea, el a mai vorbit și despre un alt mod în care ar putea să fie folosită Inteligența Artificială. „În acelaşi timp, cu ajutorul inteligenţei artificiale cred că se pot evidenţia şi monitoriza cauzele pe diferite tipologii de infracţiuni, după diferite criterii, aici având nevoie totodată şi de specialişti pe care trebuie să-i recrutăm şi să-i formăm profesional şi cade tot în competenţa conducerii Direcţiei să aibă capacitatea de a-şi asuma aceste responsabilităţi.”

Dar, a precizat candidatul, trebuie să existe o limitare clară pentru folosirea AI. „Bineînţeles că limitările folosirii inteligenţei artificiale, în opinia mea, trebuie să fie unele bine stabilite, pentru că justiţia este un serviciu public în slujba cetăţeanului, deci este făcută de cetăţeni, pentru cetăţeni, şi atunci nu trebuie să lăsăm maşinile, ca să zic aşa, oricât de confortant ar fi, nu putem să lăsăm inteligenţa artificială să gândească soluţiile adoptate de către procurori în dosare.”