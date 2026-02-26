Justitie

DIICOT, în prag de reformă. Alex Florența vrea digitalizarea rapidă a instituției și eliminarea dosarelor de consum de droguri

DIICOT, în prag de reformă. Alex Florența vrea digitalizarea rapidă a instituției și eliminarea dosarelor de consum de droguriProcurorul general al României, Alex Florenţa. Sursa foto: Captură video Youtube
DIICOT trebuie să se concentreze pe investigarea rețelelor de crimă organizată și asupra fenomenului infracțional din mediul online, spune procurorul general al României, Alex Florența, potrivit Mediafax. În viziunea sa, activitatea instituției ar trebui regândită astfel încât să poată fi prioritizate cazurile de criminalitate organizată.

DIICOT, la ceas de schimbare

Cinci candidați pentru funcția de adjunct al DIICOT sunt audiați joi de comisia de interviu de la Ministerul Justiției. Printre aceștia se numără actualul adjunct Claudia Curelaru, procurorul general Alex Florența, precum și procurorii Cristian Lazăr, Gill Julien Grigore Iacobini și Mihai Răzvan Negulescu.

În prezentarea sa pentru funcția de adjunct, Florența a evidențiat problemele structurale ale DIICOT, reclamate și în audierile pentru funcția de procuror șef. El a subliniat că instituția se confruntă cu lipsă de personal și cu un volum uriaș de activitate, fiind „sufocată de dosarele de deținere de droguri în vederea consumului”. Potrivit procurorului general, „77% din dosarele DIICOT sunt pe această infracțiune”, motiv pentru care el propune ca Direcția să renunțe la această competență.

DIICOT

DIICOT. Sursa foto: Razvan Valcaneantu EEC

Cum ar urma să se desfășoare activitatea la nivelul instituției

În acest fel, DIICOT ar putea deveni o structură flexibilă, concentrată pe investigarea în profunzime a mediului infracțional. Florența a adăugat că Direcția ar trebui să se ocupe de rețelele de droguri, de finanțarea acestui fenomen, de ceea ce se întâmplă cu adevărat în mediul online și de crima organizată.

„Traficul de droguri în mediul online în acest moment, este o zonă destul de neacoperită, ca să fiu optimist”, a spus procurorul general.

El a criticat organizarea învechită a DIICOT, lipsa de know-how și structurile teritoriale subdimensionate, propunând și o „digitalizare accelerată” a instituției. Florența a explicat că procurorii din teritoriu transportă în prezent dosarele și drogurile capturate în mai multe orașe pentru a obține o semnătură sau o hârtie.

„Fenomenul infracțional a cunoscut o dezvoltare în ultimul an sub impactul tehnologiilor emergente. Organizarea se face în mediul online. (…) Propun un compartiment de investigații în mediul online”, a declarat Florența.

Continuă interviurile pentru conducerea DIICOT

„Este nevoie urgent ca România își adapteze legislația împotriva dezinformării”, a spus Procurorul General al României.

Florența a mai spus că printre prioritățile sale se numără și combaterea atacurilor hibride, însă pentru a face acest lucru este necesară modificarea Codurilor.

