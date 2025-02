Politica Gigi Becali l-a deconspirat pe Călin Georgescu: De ce nu participă la nicio emisiune







Gigi Becali a spus că România va avea mult de suferit dacă va ieși președinte Călin Georgescu. Patronul FCSB a declarat că acest candidat spune multe tâmpenii și că românii n-au cum să se îmbogățească doar cu apă și hrană.

Gigi Becali, un nou atac la adresa lui Georgescu

„Dacă Georgescu va fi președinte, România o să aibă de suferit. M-am crucit când am auzit, omul ăsta vorbește aiurea, numai tâmpenii. Păi ne îmbogățim noi numai cu apă și hrană? Aberații! Spune prea multe tâmpenii, că ia el puterea și o dă la popor”, a precizat latifundiarul din Pipera.

Spune doar tâmpenii

Patronul FCSB a mai spus că Georgescu citește de pe prompter la el acasă și că nu este în stare să participe la o emisiune. Acesta consideră că merită chemat într-o emisiune pentru a vedea toate țara ce prostii scoate pe gură.

„Chemați-l la emisiune dacă vreți să scăpați de el, ca să vadă lumea ce tâmpenii spune. El citește din prompter acasă la el”, mai adaugă Gigi Becali.

Becali amai spus că independentul Călin Georgescu a fost la Palat, împreună cu Ionel Rusen, acuzat alături de Georgescu de faptul că ar fi înșelat un afacerist din Buzău cu 1 milion de euro. Cei doi i-ar fi solicitat susținerea în campania prezidențială. Patronul FCSB a spus că suveranistul i-a dat cartea lui „Apă, hrană, energie” și că a aruncat-o prin casă.

„A zis că nu are nevoie de niciun sprijin, că el are bani. Mi-a spus doar să îl susțin, dar i-am zis că nu pot, pentru că îl susțin pe Simion. Mi-a dat cartea lui dedicație, aia, Apă, hrană, energie”, am aruncat-o pe acolo”, a mai spus Becali pentru România TV.

Apropiații lui Călin Georgescu i-ar fi cerut bani

Becali a declarat că a fost contactat de apropiați ai lui Călin Georgescu, care i-au cerut 350.000 de dolari pentru a facilita venirea în România a unei echipe din anturajul președintelui american Donald Trump. Patronul FCSB a spus că a refuzat propunerea.

„Un om de afaceri din Bacău m-a sunat și mi-a dat și mesaj să mă întrebe dacă pot să plătesc 350.000 de dolari în America pentru vizita unei echipe apropiate lui Trump, după ce a câștigat Georgescu atunci, adică între tururi.

Eu am spus că nu dau 350.000, eu în America plătesc 5 milioane pe loc, pentru că am acolo neamuri cu foarte mulți bani. Dar trebuie să mă sune Georgescu pentru asta. Și cum Georgescu nu m-a sunat, nu am plătit niciun ban”, a spus Becali.