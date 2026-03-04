Gigi Becali a aruncat 400.000 de euro pe geam fără să îl intereseze de bani

Gigi Becali a vorbit, la fanatik.ro, despre Vlad Chiricheș, care va pleca de la FCSB la finalul sezonului. Afaceristul susține că fundașul l-a costat aproximativ 500.000 de euro, în condițiile în care nu a avut evoluțiile pe care le aștepta de la el.

Vlad Chiricheș se apropie de încheierea contractului cu FCSB. Înțelegerea fundașului expiră la finalul acestui sezon, iar despărțirea dintre cele două părți este deja conturată.

Revenit la FCSB în vara anului 2023, după experiența de la Cremonese, fotbalistul de 36 de ani a strâns 20 de apariții în toate competițiile în actuala stagiune. Cotat la 250.000 de euro, Vlad Chiricheș a fost utilizat inclusiv la mijlocul terenului, după ce a fost reprofilat din postura de fundaș central.

Inițial, conducerea clubului lua în calcul varianta ca jucătorul să rămână în cadrul clubului într-un rol administrativ. Totuși, planurile sale sunt diferite. Chiricheș își dorește să urmeze o carieră de antrenor și nu va continua la FCSB după expirarea contractului.

Într-o intervenție recentă, Gigi Becali a comentat din nou situația fundașului și a explicat că suma totală cheltuită pentru acesta s-a ridicat la aproximativ 500.000 de euro.

„Are vreo vină MM Stoica? Când a semnat Chiricheș ne-am rugat de el să mai semneze și ne-a costat câteva sute de mii de euro. Nu a jucat nimic, nimic. Ca popa! (n.r. că a costat 400.000 de euro) Da, da. Mai mult că i-am dat și pentru calificare, vreo 500.000 de euro ne-a costat.

De unde să știu că nu ne ajută? Pe George Popescu trebuie să-l mai ținem, să vedem, tot încă mai cred. Sau să-l dăm undeva împrumut. Are nevoie de jocuri, e un copil și are nevoie să joace”, a declarat Becali.

Patronul roș-albaștrilor s-a arătat nemulțumit de contribuția avută de fostul căpitan al echipei naționale în actualul sezon. Declarațiile sale vin în condițiile în care experiența și revenirea la FCSB au fost privite inițial ca un plus pentru lotul campioanei.

Chiricheș încheie astfel un nou ciclu la FCSB, după revenirea din 2023, iar următorul pas al carierei sale se anunță în zona tehnică, potrivit intențiilor exprimate de jucător.