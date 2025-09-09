International Gherasimov a primit Ordinul pentru Curaj. CPI îl vânează pentru crime de război







Președintele Rusiei, Vladimir Putin, i-a acordat luni Ordinul pentru Curaj generalului Valeri Gherasimov, șeful Statului Major al forțelor armate și comandantul principal al războiului din Ucraina.

Distincția a fost anunțată oficial în aceeași zi în care Gherasimov a împlinit 70 de ani.

Generalul este una dintre cele mai influente figuri ale armatei ruse, considerat arhitectul strategiei moderne de război a Moscovei.

Totuși, numele său se află în centrul unor acuzații grave: din iunie 2024, Curtea Penală Internațională de la Haga (CPI) a emis pe numele lui, alături de fostul ministru al apărării Serghei Șoigu, un mandat de arest pentru crime de război și crime împotriva umanității.

Procurorii CPI afirmă că există „motive rezonabile” pentru a-l considera responsabil de atacurile cu rachete asupra infrastructurii energetice ucrainene, desfășurate între octombrie 2022 și martie 2023.

Moscova respinge acuzațiile, susținând că instalațiile energetice sunt ținte militare legitime și neagă loviturile deliberate asupra civililor.

În paralel cu ceremonia de la Kremlin, Uniunea Europeană și Statele Unite au continuat coordonarea asupra sancțiunilor împotriva Rusiei.

La Washington, trimisul special al UE pentru sancțiuni, David O’Sullivan, s-a întâlnit cu oficiali americani pentru a discuta posibile măsuri suplimentare, după cel mai mare atac aerian lansat de Rusia asupra Ucrainei în weekend.

Președintele Consiliului European, António Costa, a subliniat că „parteneriatul transatlantic rămâne puternic” și că Washingtonul este „pe deplin implicat” în sprijinirea Kievului.

În același timp, Germania și Franța au propus includerea companiei petroliere Lukoil și a filialei sale comerciale Litasco pe lista neagră a Uniunii.

Planul prevede și sancționarea rafinăriilor și firmelor de comerț din state terțe care contribuie la exporturile de petrol rusesc către piața europeană.

Faptul că Gherasimov este simultan decorat de Kremlin și vizat de un mandat internațional subliniază fractura tot mai adâncă dintre Rusia și comunitatea occidentală.

Pe plan politic, gestul lui Putin este văzut ca un semnal de loialitate față de aparatul militar, dar și ca un mesaj de sfidare la adresa instituțiilor internaționale.

Din punct de vedere economic, sancțiunile legate de acțiunile conduse de Gherasimov pot restrânge tot mai mult spațiul de manevră al Moscovei, forțând companiile rusești să caute piețe alternative.

Social, Ucraina rămâne marcată de atacurile asupra infrastructurii, care au provocat pene masive de curent și dificultăți pentru populația civilă.

La nivel global, cazul generalului ilustrează tensiunile dintre ordinea juridică internațională și realitatea conflictelor moderne, în care liderii militari rămân adesea protejați de statele pe care le servesc.