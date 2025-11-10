Monden

Gheboasă, la secția de poliție. Nu scapă de problemele cu legea

Gheboasă, la secția de poliție. Nu scapă de problemele cu legeaGheboasă. Sursa foto: captură video
Trapperul Gheboasă, cunoscut pentru aparițiile sale controversate și incidentele legate de substanțe interzise, a ajuns din nou în atenția publicului și a autorităților, însă de această dată în mod neașteptat. Artistul s-a prezentat la secția de poliție pentru a depune o plângere penală, susținând că mașina sa fusese furată, împreună cu o sumă de bani.

Gheboasă, la secția de poliție

„Vreau să îmi declar mașina furată. Mi-a furat cineva mașina acum de la subsolul blocului. Ni s-a zis să declarăm cât de repede. Nu numai mașina, mi-a furat și bani din casă”, le-ar fi spus trapperul polițiștilor, potrivit surselor.

Gheboasă

Gheboasă. Sursa foto Instagram

Investigațiile au început imediat, însă situația s-a transformat rapid într-o scenă aproape comică. La scurt timp, autoturismul a fost găsit neatins, parcat chiar lângă un magazin din apropierea locuinței sale. Se pare că Gheboasă uitase pur și simplu unde își lăsase mașina. Drept urmare, el urmează să fie sancționat pentru apelare abuzivă a autorităților.

A fost amendat

Nu este prima dată când trapperul atrage atenția poliției. În urmă cu aproximativ un an, a fost amendat cu 4.800 de lei după ce a fost prins deținând droguri de risc pentru consum propriu. În plus, cu doi ani în urmă, autoritățile l-au investigat într-un dosar DIICOT legat de distribuția de substanțe interzise, inclusiv către minori, potrivit Cancan.

Gheboasă

Sursa foto: Facebook/ Gheboasa

Cum a devenit cunoscut Gheboasă

Gheboasă a devenit cunoscut pentru piesele sale cu versuri explicite, care au stârnit controverse la festivaluri mari, printre care și Untold. Concertele sale sunt apreciate de fanii genului trap, dar criticate de autorități și societate pentru limbajul și mesajele folosite.

În 2023, a fost sancționat cu 1.000 de lei după concertul de la Untold pentru folosirea expresiilor considerate jignitoare la adresa femeilor și comunității rome.

„Cu toate că am fost acuzat de niște fapte pe care nu le-am făcut, binele din asta e că am reușit să mă las de marijuana. Chiar mi-am învățat lecția, și o să urmeze numai proiecte bombardiere. Mi-am dat seama că nu am timp de droguri și că trebuie să îmi construiesc viitorul”, a afirmat cântărețul atunci.

