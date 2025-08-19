International

Germania vrea să ofere securitate Ucrainei, fără desfășurare de trupe

Germania vrea să ofere securitate Ucrainei, fără desfășurare de trupeJohann Wadephul / sursa foto: captură YouTube
Ministrul german de externe Johann Wadephul a afirmat luni că Germania poate juca un rol central în oferirea de garanții de securitate, dar nu are capacitatea de a trimite trupe în Ucraina.

„Suntem singurul contributor european care staționează o brigadă de luptă complet pregătită în Lituania. A face acest lucru și, în același timp, a desfășura trupe în Ucraina ar fi, probabil, prea mult pentru noi”, a declarat Wadephul într-un interviu pentru Table Today Podcast.

Germania și dilema securității

Wadephul a explicat că Germania își concentrează deja resursele în sprijinirea apărării pe flancul estic al NATO, iar extinderea angajamentelor în Ucraina ar depăși capacitatea militară actuală.

Oficialul a subliniat, totuși, că Berlinul va rămâne un actor central în arhitectura de securitate pentru Kiev, prin asistență militară, logistică și tehnică.

Declarațiile vin înaintea unei reuniuni importante la Washington, unde președintele ucrainean Volodimir Zelenski urmează să se întâlnească cu lideri europeni și cu președintele american Donald Trump.

Liderii UE consideră că garanțiile de securitate pentru Ucraina sunt esențiale pentru orice eventual acord de pace cu Moscova, iar Germania este așteptată să aibă un rol major în acest proces.

Presiunea asupra aliaților occidentali

De partea americană, reprezentantul special al lui Trump, Steve Witkoff, a declarat pentru Fox News că Washingtonul sprijină „garanții de securitate mult mai robuste” și chiar perspectiva integrării Ucrainei în Uniunea Europeană.

El a sugerat că un mecanism de tip „Articolul 5”, inspirat din clauza NATO privind apărarea colectivă, se află pe masa negocierilor.

Întrebarea rămâne dacă asemenea promisiuni vor fi suficiente pentru Kiev. Experții se îndoiesc că președintele Zelenski va considera o garanție „similară Articolului 5” un element de descurajare eficient în lipsa unei prezențe militare occidentale pe teren.

Situația este complicată și de declarațiile anterioare ale lui Trump, care au pus sub semnul întrebării soliditatea angajamentului SUA față de apărarea comună a NATO.

Zelenski - Mertz / sursă foto: Twitter

La rândul său, cancelarul german Friedrich Merz, aflat și el în drum spre Washington, a păstrat ambiguitatea în privința unei posibile desfășurări de trupe germane în Ucraina.

În primele interviuri după alegerea sa, Merz sugerase că Germania ar putea lua în calcul o astfel de decizie doar dacă Statele Unite ar face primul pas.

Implicațiile garanțiilor de securitate

Tema garanțiilor de securitate pentru Ucraina are implicații majore pentru stabilitatea europeană. În aprilie, Germania a făcut deja un pas istoric, lansând prima sa misiune permanentă de trupe în străinătate după 1945: o brigadă blindată de 5.000 de militari dislocată în Lituania, pentru a consolida apărarea NATO.

Totuși, lipsa recruților și dificultățile în formarea de unități complet pregătite rămân probleme structurale pentru armata germană, care se menține la aproximativ 182.000 de soldați activi.

Un purtător de cuvânt al guvernului german a confirmat că procesul de stabilire a garanțiilor va fi „complex și de lungă durată”.

Oficialul a precizat că detaliile privind mecanismele concrete de sprijin pentru Ucraina urmează să fie elaborate împreună cu partenerii europeni și americani.

Scopul este crearea unui cadru de securitate care să transmită Moscovei un mesaj clar de descurajare și să ofere Kievului încredere într-un sprijin sustenabil.

