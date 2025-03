Politica George Simion și Anamaria Gavrilă, ultimele negocieri pentru cursa alegerilor







George Simion și Anamaria Gavrilă vor anunța cine va candida la alegerile din 4 mai. Ambele candidaturi au fost validate, însă cei doi nu au luat decizia finală. Liderul AUR le-a transmis susținătorilor lui că va „o zi istorică”.

George Simion și Anamaria Gavrilă, decizie legată de cursa alegerilor

„Bună dimineaţa! Azi va fi o zi istorică. ÎMPREUNĂ! HAI ROMÂNILOR!”, a fost mesajul lui George Simion.

După blocarea lui Călin Georgescu, liderii AUR și POT au anunțat că vor intra în competiția electorală. De altfel, cei doi ar fi acționat la îndemnul fostului candidat la prezidențiale.

Conform calendarului oficial, candidaturile și simbolurile electorale vor deveni definitive începând de joi, 20 martie.

Șefa POT l-ar fi criticat pe liderul AUR

Cu toate că au declarat că vor duce mai departe planului lui Georgescu, între cei doi ar fi existat tensiuni. În mediul online au apărut mesaje critice la adresa liderului AUR.

„eu la AUR în 2020 nu am primit NIMIC! Și am băgat 20.000 de euro în campanie (dovedit prin documentele de la AEP) fără să am nici o garanție. Pentru că mi-am dorit asta pentru România. Iar voi sunteți mereu nemulțumiți și mai și jigniți?!”, ar fi scris Anamaria Gavrilă.

În plus, șefa POT l-ar fi numit„impostor”.

„Ce nu înțelegi Emanuel? Că Simion este un impostor? Că a călcat pe oricine? Că a zdrobit oamenii caare au dus AUR în Parlament făcând campanie când nimeni nu știa de AUR și Simion? Că nu dă doi bani pe oameni?“, ar fi un alt mesaj scris de Anamaria Gavrilă.

Dacă șefa POT nu se retrage până la finalul zilei din cursă, numele acesteia ar urma să apară pe buletinul de vot.

Simion, criticat de Becali

Deputatul a decis să se retragă din AUR și a lansat mai multe acuzații la adresa lui George Simion. De altfel, tensiunile au apărut și la nivelul conducerii partidului. Claudiu Târziu a fost îndemnat să demisioneze din fruntea AUR.