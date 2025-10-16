George Simion, reacție la decizia Curții Constituționale din Republica Moldova. Un mic pas înainte

George Simion a anunțat joi validarea mandatelor parlamentarilor formațiunii Democrația Acasă din Moldova de Est, considerând acest moment o evoluție pozitivă pentru viața politică regională. Liderul AUR a subliniat importanța deschiderii și a colaborării, afirmând că „după multe încercări, un mic pas înainte: mandatele parlamentarilor DA din Moldova de Est au fost validate! Dorim Dialog și Democrație!”, a scris acesta pe Facebook.

Curtea Constituțională a Republicii Moldova a confirmat joi rezultatele alegerilor parlamentare anticipate din 28 septembrie, declarând procesul electoral legal și validând mandatele celor 101 deputați aleși.

La ședința publică au participat reprezentanți ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), ai Blocului Electoral „Patriotic” și ai Partidului Democrația Acasă, în timp ce Blocul Alternativa și Partidul Nostru au lipsit, deși – după cum a precizat președintele CCM, Domnica Manole – au fost anunțați în prealabil despre întrunire.

Conform raportului prezentat de Comisia Electorală Centrală, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a câștigat majoritatea în noul Parlament, obținând 55 de mandate. Formațiunea este urmată de Blocul Electoral „Patriotic”, cu 26 de mandate, Blocul „Alternativa”, cu 8 mandate, iar partidele „Nostru” și „Democrația Acasă” au primit câte șase locuri fiecare.

Curtea Constituțională a confirmat că scrutinul a respectat prevederile legale, menționând că eventualele nereguli semnalate „nu au influențat rezultatul final al alegerilor”.

„Validarea alegerilor confirmă voința liber exprimată a cetățenilor Republicii Moldova și asigură continuitatea procesului democratic”, a declarat președinta Curții Constituționale, Domnica Manole.

După publicarea hotărârii Înaltei Curți de către Curtea Constituțională, noii deputați își vor prelua oficial mandatele, iar Parlamentul va deveni funcțional odată cu prima ședință de constituire. Aceasta va fi condusă de cel mai în vârstă deputat, Vladimir Voronin, urmând ca în decurs de zece zile să fie formate fracțiunile parlamentare, conform procedurilor legale.

Ulterior, Legislativul va trece la alegerea conducerii sale – președintele Parlamentului, Biroul permanent și comisiile de specialitate. Președintele va fi desemnat prin vot secret, cu sprijinul a cel puțin 51 de deputați, iar vicepreședinții vor fi aleși la propunerea acestuia, după consultarea fracțiunilor. După finalizarea acestor pași, șeful statului va invita grupurile parlamentare la consultări pentru desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru.