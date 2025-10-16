AUR atacă la CCR legea pensiilor private și acuză guvernul că încearcă să fure banii oamenilor

AUR anunță printr-un comunicat că a depus sesizare la Curtea Constituțională împotriva legii privind plata pensiilor private, acuzând Guvernul Bolojan că „fură banii românilor” din pilonul II și III.

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a anunțat joi, 16 octombrie 2025, că a depus o sesizare la Curtea Constituțională a României (CCR) împotriva Legii privind plata pensiilor private (PL-x nr. 320/2025), adoptată miercuri de Camera Deputaților.

Partidul condus de George Simion acuză că noua lege reprezintă o „tentativă de furt legalizat” a economiilor românilor acumulate în pilonul II și III de pensii private, în beneficiul statului și al administratorilor de fonduri.

Potrivit AUR, noua lege a pensiilor private avantajează administratorii de fonduri și statul român, care ar profita de modificările legislative în detrimentul contribuabililor.

Partidul afirmă că administratorii fondurilor vor încasa comisioane suplimentare de 0,21% – 0,27%, câștigând cu atât mai mult cu cât banii rămân mai mult timp în conturi.

„Adevărații beneficiari ai modificărilor sunt, în primul rând, administratorii fondurilor, care vor încasa comisioane grase. În al doilea rând, principalul câștigător este statul român, care a găsit un colac de salvare pentru un sistem bugetar ce se împrumută constant, fără limite, la dobânzi uriașe”, susține AUR.

Formațiunea consideră că legea subminează încrederea românilor în sistemul privat de pensii, care a funcționat timp de aproape două decenii pe baza unor reguli clare și transparente.

„Ceea ce vedem acum este o încălcare vădită a încrederii românilor, o preluare ilegitimă a controlului asupra sumelor de bani și o pedepsire a celor care au muncit cinstit și au pus bani deoparte”, a transmis partidul.

În continuarea comunicatului, AUR acuză coaliția de guvernare PSD–PNL–USR–UDMR că „sacrifică economiile românilor în numele austerității” în timp ce „marile averi scapă neatinse”.

„În loc să ofere siguranță, legea adoptată reduce controlul pe care românii îl au asupra propriilor bani și generează un precedent periculos: regulile pot fi schimbate oricând, chiar înainte de a-ți primi drepturile pentru care ai contribuit o viață. Practic, Guvernul îți transmite că, de fapt, banii tăi nu mai sunt ai tăi”, arată documentul transmis de AUR.

„Nu acceptăm sacrificarea economiilor fiecărui român în numele austerității cât timp privilegiații statului își încasează liniștiți veniturile grase”, se mai precizează în poziția oficială a partidului.

Legea privind plata pensiilor private (PL-x nr. 320/2025) a fost adoptată miercuri, 15 octombrie, de Camera Deputaților, în calitate de for decizional. Votul final a consemnat:

178 voturi „pentru” ,

64 voturi „împotrivă” ,

22 abțineri.

Partidul AUR a votat împotriva proiectului, iar Partidul Oamenilor Tineri (POT) s-a abținut.

După adoptare, legea urmează să fie analizată de Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ), care va decide dacă sesizează oficial Curtea Constituțională.

Ordinea de zi a ședinței ICCJ de joi include: „Sesizarea Curții Constituționale în vederea exercitării controlului de constituționalitate, înainte de promulgare, asupra Legii privind plata pensiilor private (PL-x nr. 320/2025)”.

Legea introduce mai multe modificări în sistemul de pensii private, inclusiv noi drepturi pentru participanți și două noi tipuri de fonduri de plată.

Unul dintre cele mai importante articole prevede că membrii unui fond de pensii private pot retrage până la 30% din activul personal, o singură dată, înainte de începerea plății pensiei lunare.

Excepție fac bolnavii cu afecțiuni oncologice, care pot primi 100% din valoarea activului personal, conform Legii nr. 293/2022 privind combaterea cancerului.

De asemenea, legea stabilește două categorii de fonduri:

Fonduri de tip retragere programată , care oferă pensii pe o perioadă determinată;

Fonduri de pensii viagere, care asigură plăți pe întreaga durată de viață a beneficiarului.

Plata pensiilor private se va efectua lunar, prin serviciu poștal sau bancar, direct din activele fondului de plată. Cheltuielile de transfer vor fi suportate de beneficiar, iar furnizorii de pensii vor fi autorizați și supravegheați de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF).

În cazul beneficiarilor care locuiesc în străinătate, pensia va putea fi transferată în moneda locală, cu cheltuielile de conversie suportate tot de beneficiar.

ASF va stabili, prin norme secundare, sumele minime necesare pentru obținerea unei pensii private și regulile de funcționare pentru fiecare tip de fond.