Curtea Constituţională a validat alegerile. Când va avea loc prima şedinţă a Parlamentului de la Chişinău

Curtea Constituţională a validat alegerile. Când va avea loc prima şedinţă a Parlamentului de la Chişinău
Republica Moldova. Prima şedinţă a Parlamentului de legislatura a XYY -a va avea loc săptămâna viitoare. Decizia a fost luată pe 16 octombrie, după ce Curtea Constituţională a validat rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie.

Prima şedinţă, de constituire, a noului Parlament va avea loc pe 22 octombrie. Informaţia a fost confirmată de vicepreședintele Partidului Acțiune și Solidaritate, Vladimir Bolea, invitat la emisiunea „Cutia Neagră” de la TV8.

Maia Sandu ar urma să semneze vineri, 17 octombrie, decretul privind convocarea Legislativului.

Curtea Constituţională a validat alegerile. Componenţa noului Parlament

Curtea Constituțională a confirmat joi rezultatul scrutinului din 28 septembrie şi a validat și mandatele deputaților aleși.

În Parlament au ajuns cinci formațiuni politice: Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) cu 55 de mandate, Blocul Patriotic – 26, Blocul „Alternativa” – 8, iar Partidul Nostru și Partidul „Democrația Acasă” – câte 6 mandate fiecare.

Astfel, PAS rămâne încă patru ani la guvernare, deţinând majoritatea parlamentară.

Ce se va întâmpla la prima şedinţă a Parlamentului

La prima ședință, deputații urmează să aleagă conducerea Legislativului, președintele, vicepreședinții și Biroul permanent și să formeze fracțiunile parlamentare.

Ulterior, șefa statului va desemna un candidat la funcția de prim-ministru, care are 15 zile pentru a prezenta lista miniștrilor și programul de guvernare.

Prima şedinţă va fi prezidată de decanul de vârstă din rândul deputaţilor aleşi. Cel mai în vărstă deputat este liderul Partidul Comuniştilor, care are 84 de ani.

PAS îşi doreşte un guvern funcţional până la finele anului curent

Preşedintele PAS, Igor Grosu, a declarat anterior că partidul pe care îl conduce îşi doreşte ca noul Parlament să înceapă cât mai repede activitatea şi să voteze Guvernul. Potrivit liderului PAS, noul executiv și Parlamentul trebuie să înceapă rapid activitatea, astfel încât să fie aprobat bugetul de stat până la finalul anului.

„Până la sfârșitul anului trebuie să ieșim cu un Parlament funcțional, cu un Guvern și cu Legea bugetului aprobată”, a spus liderul PAS.

