Curtea Constituțională examinează astăzi validarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie Live Text

Președinta Comisiei Electorale Centrale, Angelica Caraman, a prezentat la tribuna centrală a Curții Constituționale raportul CEC privind confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie și validarea mandatelor deputaților aleși. În ședința de joi, 16 octombrie, Caraman a detaliat activitatea instituției în organizarea scrutinului și în aplicarea noilor prevederi din Codul Electoral.

Ea a menționat că alegerile au fost declarate valabile, participând peste o treime dintre alegătorii înscriși pe liste, iar procesul de centralizare a rezultatelor s-a desfășurat în baza rapoartelor celor 2274 de secții de votare, inclusiv din străinătate și regiunea transnistreană. Potrivit raportului, CEC a înregistrat 23 de concurenți electorali — 15 partide, 4 blocuri electorale și 4 candidați independenți — și a constatat respectarea integrală a cotei minime de reprezentare de gen de 40%.

„Pentru prima dată noile reguli electorale, intrate în vigoare la începutul anului 2023, au fost aplicate integral, iar unele au fost ajustate în baza recomandărilor misiunilor internaționale de observare. Printre acestea se numără digitalizarea proceselor electorale, extinderea termenelor pentru desemnarea candidaților, reglementarea blocurilor electorale „camuflate” și înăsprirea sancțiunilor pentru coruperea alegătorilor”, a menționat Caraman

Raportul mai arată că în perioada electorală CEC a adoptat 484 de hotărâri, a organizat peste 50 de ședințe și a examinat aproape 100 de contestații.

De la tribuna Curții Constituționale, președinta CEC, Angelica Caraman, prezintă raportul privind alegerile parlamentare din din data de 28 septembrie. Raportul are în jur de aproape 200 de pagini.

Președintele Curții Constituționale anunță modul în care se va desfășura ședința și regulile de bază care trebuie respectate de participanți

Președinta Înaltei Curții, Domnica Manole, anunță deschiderea ședinței privind validarea alegerilor parlamentare din data de 28 septembrie. Domnica Manole anunță că în sală sunt prezenți reprezentanții CEC, PAS, a Blocului Patriotic, de asemenea și reprezentanții Partidului Democrația Acasă. La ședință nu sunt prezenți reprezentanții Blocului Alternativa și Partidul Politic „Partidul Nostru”.

„Reprezentantul PAS - Sergiu Cherciu, reprezentantul Blocului Patriotic - Adrian Lebedinschi, din partea Blocului Alternativa nu este prezent nimeni, deși au fost înștiințați. Niciun reprezentantul nu este prezent din partea Partidului Nostru. Din partea partidului Democrația Acasă este Vasile Costiuc și avocatul Doina Străisteanu”, a menționat Manole.

Republica Moldova. Curtea Constituțională se întrunește astăzi, 16 octombrie, pentru a examina raportul Comisiei Electorale Centrale (CEC) privind confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie și validarea mandatelor deputaților aleși. Ședința este programată pentru ora 10:00.

Pe 5 octombrie, CEC a aprobat raportul detaliat privind desfășurarea scrutinului parlamentar, un document de peste 190 de pagini, structurat în 16 capitole. Acesta a fost transmis Curții Constituționale pe 6 octombrie, iar Înalta Curte a avut la dispoziție zece zile pentru a decide validarea sau, în cazuri excepționale, anularea rezultatelor alegerilor și a mandatelor noilor deputați.

Amintim că CEC, cu câteva zile înainte de a transmite procesul-verbal final, a aplicat sancțiuni Partidului „Democrația Acasă”, fără să se pronunțe însă asupra unei eventuale lipsiri a formațiunii de mandatele de deputat abținute la alegerile parlamentare. Potrivit CEC, raportul cu privire la abaterile constatate a fost transmis Curții Constituționale, care are competența să decidă asupra validării rezultatelor.

Hotărârea Curții Constituționale urmează să fie publicată în Monitorul Oficial în cel mult două zile de la pronunțare, moment din care deciziile devin oficiale și executorii.

După validarea rezultatelor, președintele Republicii Moldova convoacă noul Parlament în ședința de constituire, în termen de cel mult 30 de zile de la data alegerilor. În cadrul acestei ședințe, Curtea prezintă raportul final privind scrutinul, iar după îndeplinirea formalităților legale, Parlamentul este declarat legal constituit și poate începe activitatea legislativă.

După constituirea noului Legislativ, deputații au la dispoziție maximum zece zile pentru a alege președintele Parlamentului, vicepreședinții și membrii Biroului Permanent. Tot în această perioadă urmează formarea fracțiunilor parlamentare pentru noul mandat legislativ.

După consultarea fracțiunilor nou-formate, președintele țării va desemna un candidat la funcția de prim-ministru. Persoana desemnată are 15 zile pentru a prezenta Parlamentului lista miniștrilor propuși și programul de guvernare.

Guvernul este învestit dacă obține votul majorității deputaților. Ulterior, președinta Maia Sandu are la dispoziție maximum 14 zile pentru a semna decretul de numire a Cabinetului, iar miniștrii vor depune jurământul de credință. Din acel moment, noul Executiv își preia oficial atribuțiile.

Conform datelor preliminare ale CEC, cinci concurenți electorali vor accede în Parlament în urma alegerilor din 28 septembrie.

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), fondat de președinta Maia Sandu, a obținut 50,2% din voturi (792.557 voturi) și va deține 55 de mandate, reușind astfel să guverneze de sine stătător în următorii patru ani.

Blocul „Patriotic” a acumulat 24,17% (381.505 voturi) și va avea 26 de mandate, iar Blocul Electoral „Alternativa” – 7,96% (125.685 voturi), obținând opt mandate.

Partidul Nostru a înregistrat 6,20% (97.852 voturi) și șase mandate, iar Partidul „Democrația Acasă” – 5,62% (88.679 voturi), tot șase mandate.

Restul formațiunilor participante nu au atins pragul electoral necesar pentru a accede în Legislativ.