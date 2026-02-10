George Simion, demascat. Ar fi plătit din banii românilor pentru lobby-ul din SUA

George Simion, liderul partidului AUR, se află în centrul unei controverse internaționale după ce documente oficiale din Statele Unite arată că partidul pe care îl conduce a plătit sume importante pentru lobby în SUA, contrar declarațiilor publice ale acestuia, potrivit România TV.

Contractele demonstrează că întâlnirile cu oficiali americani, inclusiv cu președintele Donald Trump și cu vicepreședintele JD Vance, au fost negociate prin intermediul unor firme de consultanță politică, însă rezultatele promise nu s-au concretizat.

Într-o postare recentă online, George Simion a negat vehement că ar fi plătit pentru aceste întâlniri sau că ar fi contractat servicii de lobby în SUA. „Nu am plătit bani pentru întâlniri cu Donald Trump și nici nu am solicitat returnarea vreunui dolar”, a afirmat Simion, catalogând acuzațiile drept „minciuni și manipulări”.

Datele oficiale obținute arată însă altceva. Firma americană BGD Legal & Consulting LLC a încheiat la 10 aprilie 2025 un contract cu AUR, prin care se angaja să faciliteze întrevederi între conducerea partidului și oficiali americani înainte de 28 aprilie 2025. În baza acestui acord, 100.000 de dolari au fost achitați imediat, iar restul de 400.000 de dolari urmau să fie virați ulterior, la finalizarea obligațiilor.

Documentele mai relevă că BGD Legal & Consulting LLC a solicitat ca Obsidian Advisory LLC, firma care promisese accesul la oficialii americani, să livreze rezultatele convenite, inclusiv publicarea unui articol în Politico despre vizita AUR în SUA. Conform documentelor, aceste angajamente nu au fost respectate, iar avansul nu a fost returnat.

Drept urmare, BGD Legal & Consulting LLC solicită despăgubiri de 4,5 milioane de dolari pentru încălcarea contractului și pentru posibile pierderi viitoare de oportunități comerciale.

Această situație aduce în prim-plan tensiunea dintre declarațiile publice ale liderului AUR și dovezile oficiale din SUA, ridicând întrebări despre modul în care fondurile publice și subvențiile partidului au fost utilizate în contextul activităților internaționale de promovare politică.