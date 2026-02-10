Politica

George Simion, demascat. Ar fi plătit din banii românilor pentru lobby-ul din SUA

Comentează știrea
George Simion, demascat. Ar fi plătit din banii românilor pentru lobby-ul din SUAGeorge Simion. Sursa foto: Captură video Facebook
Din cuprinsul articolului

George Simion, liderul partidului AUR, se află în centrul unei controverse internaționale după ce documente oficiale din Statele Unite arată că partidul pe care îl conduce a plătit sume importante pentru lobby în SUA, contrar declarațiilor publice ale acestuia, potrivit România TV.

George Simion, demascat

Contractele demonstrează că întâlnirile cu oficiali americani, inclusiv cu președintele Donald Trump și cu vicepreședintele JD Vance, au fost negociate prin intermediul unor firme de consultanță politică, însă rezultatele promise nu s-au concretizat.

George Simion

George Simion. Sursa foto: Captură video X

Într-o postare recentă online, George Simion a negat vehement că ar fi plătit pentru aceste întâlniri sau că ar fi contractat servicii de lobby în SUA. „Nu am plătit bani pentru întâlniri cu Donald Trump și nici nu am solicitat returnarea vreunui dolar”, a afirmat Simion, catalogând acuzațiile drept „minciuni și manipulări”.

Ce arată datele oficiale

Datele oficiale obținute arată însă altceva. Firma americană BGD Legal & Consulting LLC a încheiat la 10 aprilie 2025 un contract cu AUR, prin care se angaja să faciliteze întrevederi între conducerea partidului și oficiali americani înainte de 28 aprilie 2025. În baza acestui acord, 100.000 de dolari au fost achitați imediat, iar restul de 400.000 de dolari urmau să fie virați ulterior, la finalizarea obligațiilor.

Harry și Meghan s-au făcut de râs din nou. Britanicii sunt consternați
Harry și Meghan s-au făcut de râs din nou. Britanicii sunt consternați
Cazul Vidraru. Unde se ascund specialiștii care au lăsat fără apă 40.000 de oameni
Cazul Vidraru. Unde se ascund specialiștii care au lăsat fără apă 40.000 de oameni
Donald Trump

Sursă foto: X.com

Documentele mai relevă că BGD Legal & Consulting LLC a solicitat ca Obsidian Advisory LLC, firma care promisese accesul la oficialii americani, să livreze rezultatele convenite, inclusiv publicarea unui articol în Politico despre vizita AUR în SUA. Conform documentelor, aceste angajamente nu au fost respectate, iar avansul nu a fost returnat.

Despăgubiri de 4,5 milioane de dolari

Drept urmare, BGD Legal & Consulting LLC solicită despăgubiri de 4,5 milioane de dolari pentru încălcarea contractului și pentru posibile pierderi viitoare de oportunități comerciale.

Această situație aduce în prim-plan tensiunea dintre declarațiile publice ale liderului AUR și dovezile oficiale din SUA, ridicând întrebări despre modul în care fondurile publice și subvențiile partidului au fost utilizate în contextul activităților internaționale de promovare politică.

6
1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

11:24 - Harry și Meghan s-au făcut de râs din nou. Britanicii sunt consternați
11:16 - Cazul Vidraru. Unde se ascund specialiștii care au lăsat fără apă 40.000 de oameni
11:09 - Noi reguli pentru turiștii care vizitează Italia. Unde s-au interzis grupurile de peste 40 de persoane
11:03 - Călin Georgescu, la Poliția Buftea pentru controlul judiciar, după decizia Tribunalului București
10:51 - Legendarul Sting va cânta la Untold 2026. Biletele, puse deja în vânzare
10:46 - Programul românilor, în 10 februarie, la Jocurile Olimpice de iarnă 2026

HAI România!

Viorica Dăncilă rupe tăcerea la „Contrapunct”! Fostul premier pune tunurile pe actuala putere: „Decizii catastrofale care au îngropat România”. Urmărește o ediție incendiară LIVE de la ora 12:00
Viorica Dăncilă rupe tăcerea la „Contrapunct”! Fostul premier pune tunurile pe actuala putere: „Decizii catastrofale ...
Adevăratul motiv pentru care Nadia Comăneci a fugit
Adevăratul motiv pentru care Nadia Comăneci a fugit
Consiliul pentru pace și încă un război. Hai LIVE cu Turcescu
Consiliul pentru pace și încă un război. Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale