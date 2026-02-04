George Simion cere alegeri parlamentare anticipate, după raportul Comisiei Juridice din Congresul SUA

Președintele AUR, George Simion, a declarat miercuri, la Parlament, că formațiunea solicită revenirea la „votul poporului” prin organizarea de alegeri parlamentare anticipate, invocând raportul preliminar al Comisiei Juridice din Congresul Statelor Unite privind cenzura și starea democrației.

„Având în vedere toate declarațiile din ultimele luni ale oficialilor din statul român, având în vedere raportul preliminar al Comisiei Juridice din Congresul Statelor Unite, cerem revenirea la democrație, la votul poporului, alegeri parlamentare anticipate”, a declarat George Simion.

Liderul AUR a afirmat că, în ședința de miercuri a Camerei Deputaților, parlamentarii partidului nu au primit dreptul la cuvânt.

„Noi, alături de colegii deputați ai AUR, în ședința de astăzi a Camerei Deputaților, am fost cenzurați, nu ni s-a dat dreptul la cuvânt și practicile nedemocratice din Parlamentul României au continuat și astăzi”, a spus Simion. Acesta a criticat modul de vot din Parlament, afirmând că acesta nu oferă garanții privind prezența reală a parlamentarilor.

„Se votează total nedemocratic și cu prezență fizică și online. Nimeni nu are garanția că respectivii parlamentari sunt prezenți în spatele tabletelor și chiar ei votează. De fapt, avem și mărturii despre consilieri care votează în locul deputaților”, a declarat președintele AUR.

George Simion a afirmat că, în opinia sa, România nu mai funcționează ca o democrație din momentul anulării alegerilor. „În România, începând cu data de 6 decembrie 2024, când au fost alegeri anulate sub pretexte false, nu mai trăim într-o democrație”, a spus liderul AUR.

El a făcut referire la raportul Comisiei Juridice din Congresul SUA, condusă de congresmanul republican Jim Jordan: „Instituții serioase din lumea liberă, precum Comisia Juridică din Congresul Statelor Unite, condusă de republicanul Jim Jordan, cu care am ținut și noi legătura, a emis un raport care privește și România”.

Președintele AUR a acuzat actuala coaliție de o atitudine antiamericană și antidemocratică. „Îngrijorătoare este atitudinea anti-americană și antidemocratică a actualei coaliții. Toate apelurile, toate cererile venite din partea omologilor din Statele Unite, aliați strategici, au fost neglijate”, a afirmat George Simion.

El a făcut referire și la ambasadorul României în SUA: „Solicitarea de retragere a ambasadorului Muraru a fost ignorată. Acesta continuă să facă partizanat politic și nu respectă principiile de echidistanță specifice postului”,.

George Simion a afirmat că președintele României nu ar fi prezentat niciun document liderilor străini. „Nicuşor Dan nu are niciun raport, nu a înmânat nimic şefilor de stat cu care s-a văzut”, a declarat acesta. Totodată, Simion a susținut că relațiile României cu Statele Unite nu ar fi cele prezentate de autorități:

Guvernarea actuală nu este primită de administrația Trump, nu va exista și nu este planificată nici o vizită a lui Nicuşor Dan, nicio întâlnire cu Donald Trump.

Liderul AUR a cerut partidelor care se consideră democratice să susțină revenirea la alegeri. „Cerem tuturor partidelor care se pretind a fi democratice să revină la democrație. Nu vom intra la guvernare și nu vom prelua guvernarea decât într-o fază de tranziție, până la alegerile anticipate. Este mandatul pe care îl am din partea colegilor mei”, a declarat George Simion.

Potrivit raportului Comisiei Juridice a Camerei Reprezentanților din Statele Unite, Comisia Europeană este acuzată de interferențe în alegerile din mai multe state europene, inclusiv România, începând din 2023, prin presiuni asupra platformelor online pentru cenzurarea discursului politic.

„Noi documente, nepublice, aruncă îndoieli asupra acuzațiilor privind interferența rusă care a făcut ca o instanță din România să anuleze rezultatele alegerilor prezidențiale din 2024”, se arată în document.