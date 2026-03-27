Geoană neagă că ar avea legături cu Rusia: Un efort sistematic de dezinformare și denigrare, cu o evidentă componentă externă

Mircea Geoană respinge ferm informațiile apărute în publicația Luxembourg Herald, care susține că ar avea legături cu Rusia. Fostul oficial NATO afirmă că acuzațiile fac parte dintr-un plan menit să îi afecteze imaginea. Acesta a reacționat după ce a fost etichetat drept „omul Moscovei” în Alianța Nord-Atlantică.

Fostul lider politic susține că atacurile au fost lansate de un site recunoscut pentru răspândirea de fake news și că întreaga campanie are o „componentă externă evidentă”.

„Este o știre falsă evidentă, preluată de pe un site recunoscut pentru specializarea în fake news (vezi comentariul Kyiv Post legat de doamna Poroshenko). De-a lungul întregii mele cariere, nu am avut și nu am nici o legătură cu vreo entitate din Federația Rusă. Acest tip de operațiuni fac parte dintr-un efort sistematic de dezinformare și denigrare, cu o evidentă componentă externă”, a declarat el pentru Gândul.

Scandalul a pornit după o anchetă care sugerează că un fost șef de campanie al lui Geoană ar fi avut afaceri cu un rus apropiat de armata lui Vladimir Putin.

Publicația străină a menționat posibile legături între firmele unor apropiați ai lui Geoană și oligarhi ruși sancționați. Fostul oficial consideră însă aceste dezvăluiri drept încercări deliberate de a-i afecta reputația.

Conform anchetei, fiul managerului de campanie ar fi făcut afaceri cu un fost director al unei companii fondate de un oligarh rus sancționat, însă Geoană respinge orice implicare directă sau legătură personală cu aceste operațiuni.

Recent, Mircea Geoană a subliniat că războiul declanșat de Rusia în Ucraina arată cât de imprevizibilă este istoria. Fostul secretar general adjunct al NATO consideră conflictul un simptom al unei transformări globale fără precedent, ce combină evoluții geopolitice, tehnologice și economice, alături de nemulțumirea crescândă a cetățenilor.

„Acest război, sperăm că se va încheia, dar este posibil să dureze mai mult, printre drone, obuze și negocieri”, spunea Geoană.

Despre negocierile pentru pace, el a arătat că implicarea europeană este esențială pentru găsirea unui echilibru, în contextul în care obiectivele maximaliste ale Rusiei — considerarea Ucrainei drept zonă de influență — rămân prezente chiar și în cazul unui compromis.

Geoană a avertizat că războiul declanșat de Rusia nu mai este unul clasic, ci s-a transformat într-un conflict permanent, cu atacuri cibernetice, economice și psihologice care vizează infrastructura și fluxurile comerciale. El a adăugat că țările mai vulnerabile, inclusiv România, vor traversa o perioadă de tensiuni sociale și de încredere scăzută în instituții.

„Pe de altă parte trebuie să fim realişti, obiectivele maximaliste ale Rusiei, care consideră că Ucraina face parte din sfera sa naturală, de influenţă, istoric vorbind, nu dispar, chiar şi cu un aranjament, chiar şi cu ceva sacrificiu teritorial din partea Ucrainei, chiar în condiţii, să spunem, mai favorabile”, declara el.