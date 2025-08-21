International Gaza City, încercuită. Armata israeliană anunță începutul operațiunilor decisive







Gaza City a devenit din nou epicentrul conflictului după ce armata israeliană a anunțat miercuri lansarea operațiunilor pentru preluarea controlului asupra celui mai mare oraș din Fâșia Gaza, potrivit Reuters.

Brigadierul general Effie Defrin, purtător de cuvânt al forțelor de apărare israeliene, a confirmat miercuri că trupele au început primele etape ale ofensivei asupra Gaza City, considerată un bastion strategic al mișcării Hamas.

Oficialul a precizat că orașul a fost încercuit, iar luptele de la periferie marchează începutul unei operațiuni pe care guvernul israelian o prezintă drept decisivă pentru neutralizarea grupării islamiste.

Declarațiile au venit după confruntări intense în apropiere de Khan Younis, unde luptători Hamas au atacat unități israeliene folosind arme automate și rachete antitanc.

Potrivit armatei, un soldat a fost grav rănit, iar alți doi au suferit răni ușoare. În replică, brigăzile al-Qassam, aripa armată a Hamas, au confirmat desfășurarea unui raid și chiar utilizarea unui atac sinucigaș împotriva militarilor

Guvernul israelian a autorizat mobilizarea a aproximativ 60.000 de rezerviști, un semnal clar că pregătirile pentru ofensivă sunt accelerate.

Inițial, responsabili militari sugeraseră că aceste trupe suplimentare ar urma să fie integrate începând din septembrie, ceea ce ar fi oferit mediatorilor timp pentru relansarea negocierilor de armistițiu.

Totuși, în urma noilor ciocniri armate, biroul premierului Benjamin Netanyahu a anunțat grăbirea calendarului operațional.

În același timp, Hamas a acuzat guvernul israelian că blochează deliberat inițiativele de pace, preferând continuarea unei „campanii brutale împotriva civililor din Gaza City”.

Mesajul, difuzat pe platforma Telegram, susține că Netanyahu ar fi principalul obstacol în calea unui acord de încetare a focului, ignorând propunerile prezentate de mediatori.

O eventuală cucerire a Gaza City ar reprezenta o etapă crucială , după atacul terorist al grupării Hamas din 7 octombrie 2023, cand membrii grupării au intrat în Israel, violand, atacând și luând ostatici civili neînarmați.

Controlul asupra celui mai mare centru urban al enclavei ar putea slăbi capacitatea militară a Hamas, dar nu ar garanta încetarea luptelor, având în vedere rețeaua vastă de tuneluri și celule active în care se ascund teroriștii cu acordul palestinienilor.