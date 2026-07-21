Gara din Filiași a ajuns ținta criticilor pe internet, după ce un influencer a distribuit pe TikTok un videoclip în care prezintă starea în care se află clădirea și zonele destinate călătorilor. Acesta spune că gara este într-o stare avansată de degradare și consideră că o astfel de imagine nu ar trebui să existe în România anului 2026.

În filmare apar mai multe scaune deteriorate și trotuare degradate, iar influencerul susține că infrastructura nu oferă condiții corespunzătoare pentru cei care folosesc zilnic gara.

Tânărul susține că autoritățile ar fi trebuit să investească de mult timp în modernizarea acesteia.

„Cum arată o gară în 2026 în România. Sunt la Filiași, în gara în care Eminescu a fost la începutul lunii iunie 1878.

Băncuțe distruse… Cât de greu era să fie refăcute? Când s-o învăța minte și țara asta să mai investească în infrastructură? Cum e posibil să fie ținută țărișoara asta într-un asemenea dezastru? Trotuarul distrus. Nu vreau să îmi fac de râs țara, însă nu e posibil ca în 2026 o gară să arate în acest hal. Este lipsă de respect pentru călători. Mi-e teamă să mă gândesc dacă merg la o toaletă ce voi găsi”, a afirmat influencerul.

@romaniamaipresusderice Așa arată o gară din România în 2026. 😱 E greu de crezut că oamenii sunt nevoiți să aștepte trenul în astfel de condiții. Nu e vorba doar despre o clădire, ci despre respectul față de oamenii care trec zilnic pe aici. Crezi că este normal ca o gară să arate așa în 2026? #Romania ♬ original sound - DЯΛGOS

Gara Filiași se află pe lista obiectivelor care urmează să fie reabilitate printr-un amplu proiect finanțat din fonduri europene și de la bugetul de stat.

Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A., prin Sucursala Regională de Căi Ferate Craiova, a anunțat că în 13 noiembrie 2025 a fost semnat contractul pentru proiectarea și execuția lucrărilor de modernizare a stației.

Contractul, în valoare de 21.084.717,90 lei fără TVA, echivalentul a peste patru milioane de euro, este finanțat prin Programul Operațional Transport, alături de fonduri de la bugetul de stat, din bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, din veniturile proprii ale CFR S.A. și din alte surse legal constituite.

Lucrările vor fi realizate de asocierea formată din CMA Construct Development, în calitate de lider, împreună cu GLB Transark și GDO MOV Impex.

Printre cele mai importante lucrări prevăzute în proiect se numără demolarea parțială a actualei clădiri de călători și construirea unei clădiri noi, cu parter și etaj, care va integra toate funcțiunile necesare pentru public și pentru activitatea tehnică.

De asemenea, reprezentanții CFR anunțau atunci că vor fi realizate lucrări de izolare termică și hidroizolare, va fi instalat un sistem de climatizare și vor fi montate panouri fotovoltaice pentru reducerea consumului de energie.

Proiectul include și reamenajarea platformelor și a zonelor din jurul gării, amenajarea unui nou peron la linia 1, modernizarea instalațiilor de telecomunicații și implementarea unui sistem modern de informare a călătorilor.

Totodată, CFR anunța că stația va beneficia de supraveghere video, locuri de parcare pentru autoturisme și biciclete, precum și de facilități dedicate persoanelor cu dizabilități, inclusiv rampe de acces, marcaje tactile și bare de sprijin.

Contractul are o durată totală de 35 de luni, dintre care nouă luni sunt alocate proiectării, iar 26 de luni execuției lucrărilor. După finalizarea investiției este prevăzută o perioadă de garanție de 36 de luni, la care se adaugă încă patru luni pentru activitățile necesare după recepția finală.