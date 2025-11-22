Gala Capital Performeri din Sănătate 2025. Dr. Adrian Marinescu a primit premiul pentru performanța remarcabilă în managementul sanitar de stat

Gala Capital Performeri din Sănătate 2025. O seară plină de recunoștință, emoție și performanță în domeniul medical a avut loc miercuri, cu ocazia Galei Capital Performeri din Sănătate 2025, ediția care celebrează excelența în medicină, inovația și vocația celor care transformă actul medical într-un sprijin real pentru pacienți.

Gazda a mulțumit partenerilor evenimentului, care au susținut desfășurarea galei: Catena, Sanador, Antibiotice Iași, Medicis, Construcții Erbașu, Rewire Interior Design, Galeria Romană și Imperial One.

Premiul pentru performanță remarcabilă în managementul sanitar de stat revine domnului asistent universitar doctor Adrian Marinescu, managerul Institutului Național de Boli Infecțioase, profesor doctor Matei Balș.

Institutul Matei Balș are o istorie impresionantă, întinsă pe mai bine de două secole și a fost prima unitate sanitară de stat din România certificată pentru calitatea serviciilor.

Totuși, în noiembrie 2024, când doctorul Marinescu a preluat conducerea, instituția avea o datorie de peste 4 milioane de euro. Ei bine, povestea nu se termina aici, ci începe spectaculos. În doar 11 luni, împreună cu echipa institutului, această datoria a ajuns la zero. Matei Balș este unul dintre cele mai performante exemple de dezvoltare în sistemul public, cu accent pe accesibilitate, modernizare și calitate reală a actului medical.

Doctorul Adrian Marinescu a explicat, în momentul în care i-a fost înmânat premiul Capital, ce înseamnă și cum se ajunge la performanță în sistemul medical, departe de camerele TV.

„Primul lucru pe care l-aș spune este că acest premiu îl dedic echipei mele de la Matei Balș. O să mă întrebați ce înseamnă echipa de la Matei Balș. Înseamnă cam 1500 de oameni, aproximativ. Sunt colegii mei în sală. Sunt 1500 de oameni care, din punctul meu de vedere, și-au adus un aport egal în fiecare zi. Sunt oameni care duc greu.

Sigur că o să mă întrebați cum e cu povestea, care are totuși un final fericit. Nu am mai apucat să spun povestea, că deja dumneavoastră ați spus cum e cu finalul. Eu aș face o corecție și aș spune că Institutul Matei Balș a fost o unitate performantă și strategică dintotdeauna. Doar că poveștile, ca să termine frumos, la un moment dat trebuie să aibă și o parte, hai să spunem, mai puțin plăcută. N-aș discuta acum despre motivele pentru care am ajuns la datoria respectivă. Sunt multe de spus. Cred că știți bine că spitalele din România au o finanțare care se obține într-un anumit fel. În momentul în care am vorbit de o pandemie, nu ne-a fost deloc ușor. Numai că în spate ceea ce însemna finanțare nu stătea deloc bine. Au fost niște ani complicați în care ne-am ocupat de pacienți să le salvăm viața, pacienții cu infecție cu SARS-CoV-2”.