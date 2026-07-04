Trupul ayatollahului Ali Khamenei a fost depus vineri într-o sală vastă din Teheran, în timp ce clerici, oficiali, demnitari străini și alți participanți la înmormântare și-au adus omagiile fostului Lider Suprem al Iranului, eliminat de atacul americano-israelian din primele ore ale războiului, potrivit Reuters.

Iranul organizează o săptămână de procesiuni funerare în masă pentru Khamenei, a cărui domnie de 37 de ani, marcată la final de uciderea a zeci de mii de protestatari contra regimului de dictatură islamistă, a fost oprită în februarie de primul atac aerian al războiului, în ceea ce se dorește a fi demonstrație de devotament public față de statul teocratic al Republicii Islamice și de zel revoluționar.

Trupul lui Khamenei urma să fie dus la Qom, Najaf și Kerbala, marile centre șiite din Iran și Irak, înainte de a fi înmormântat joi la Mashhad, unde se află cel mai sfânt altar de pelerinaj din țară.

Sicriul său a fost dezvelit joi seară în fața unei mulțimi de susținători care plângeau, legănându-se și bătându-și capul în ritmul unei lamentații cântate, în timp ce florile erau aruncate de la catafalc în mulțime. Vineri, sicriul - și cele ale membrilor familiei eliminați odată cu el - a fost depus în marea sală de rugăciune construită în onoarea predecesorului său, ayatollahul Ruhollah Khomeini.

Înmormântarea are loc într-un moment critic pentru Iran, unde conducătorii clerici susținuți de Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice sunt în plină expansiune după ce au supraviețuit a ceea ce au considerat un război existențial împotriva celor mai mari și mai puternici dușmani ai lor.

Autoritățile își propun să scoată pe străzi milioane de oameni pentru marile procesiuni din următoarele zile, oferind transport, mâncare și cazare pentru a susține numărul de manifestanți.

Însă, la aproape cinci decenii de la revoluția din 1979 și în ciuda tuturor proclamațiilor oficiale de unitate națională din perioada premergătoare înmormântării lui Khamenei, Republica Islamică a fost rareori atât de fracturată pe plan intern.

Sprijinul pentru conducerea clericală este foarte subțire, spun analiștii, iar noul Lider Suprem, fiul lui Khamenei, Mojtaba Khamenei, nu a mai fost văzut într-o imagine nouă de când a fost rănit în atacul care i-a ucis tatăl.

Anii de sancțiuni paralizante au paralizat economia, deoarece atacurile accelerate de proteste la nivel național au fost înăbușite de forțele de securitate cu o forță crescândă - culminând cu uciderea a mii de demonstranți în ianuarie.

Aceste probleme profunde au fost date la o parte săptămâna aceasta, autoritățile demonstrând puterea statului și sprijinul maselor.

Străzile din Teheran au fost strict controlate, cu vehicule militare și de poliție care acopereau drumurile principale, iar polițiști și membri ai forței paramilitare voluntare Basij, în cămăși negre, patrulând pe motociclete. Iranul a amenințat Statele Unite și Israelul cu atacuri în cazul unor lovituri în timpul înmormântării.

Sicriele au sosit vineri și au fost depuse în sala de rugăciune pe un podium alb, în ​​trepte, în fața unei nișe înalte, cu dale complicate și arcuite, flancate de steaguri naționale și negre de doliu.

Un turban negru, purtat de clericii care pretind că sunt descendenți ai profetului Mahomed al Islamului, zăcea pe sicriu, așezat pe o eșarfă în carouri împăturită. Printre liderii și oficialii străini prezenți s-au numărat fostul președinte rus Dmitri Medvedev, vicepreședintele Congresului Național al Poporului Chinez He Wei, prim-ministrul pakistanez Shehbaz Sharif și președintele irakian Nizar Amedi.

Familiile liderului grupării teroriste Hezbollah, Hassan Nasrallah, și ale comandantului superior Imad Mughniyeh, aliați libanezi apropiați ai Iranului eliminați în atacurile israeliene, au participat la ceremonie.

Liderii politici iranieni - președintele, președintele parlamentului, ministrul de externe și alții - s-au înșirat vineri dimineață pentru a plânge și a se ruga. Un grup de generali au salutat în fața sicriului. Printre aceștia se afla și noul șef al Gărzilor Revoluționare, Ahmad Vahidi, care nu apăruse în public de la numirea sa de teama de a fi asasinat.

În sistemul teocratic iranian, Khamenei nu a fost doar șef de stat și lider al unei mișcări revoluționare, ci și reprezentantul pe pământ al celui de-al 12-lea imam al islamului șiit, care a dispărut în secolul al IX-lea.

Eliminarea sa se înscrie într-o puternică tradiție șiită de spectacole de martiriu și doliu, în care procesiuni de flagelanți își bat pieptul sau spatele.

În centrul Teheranului, peste noapte, o mulțime de oameni a fost scoasă în stradă pentru a plânge și a scanda lozinci, condusă de un membru Basij, în timp ce alții împărțeau postere cu Ali Khamenei.

„Cu voia lui Dumnezeu, numai prin răzbunarea sângelui său, cerând dreptate pentru el și asigurându-ne că sângele liderului nostru nu rămâne nerăzbunat, poate fi oarecum alinată această durere a poporului”, a spus Mobina Razaaghi, o studentă de 18 ani din Isfahan, care a participat la evenimentele funerare alături de colegii de clasă.

În Islam, înmormântările ar trebui să aibă loc în decurs de o zi de la deces, dar din cauza riscurilor legate de organizarea unei înmormântări mari în timpul războiului, aceasta a fost amânată până după încheierea acordului de armistițiu interimar de luna trecută.

Hotelurile oferă reduceri de 50%, școlile, moscheile și sălile de sport au fost pregătite pentru a găzdui persoanele aduse pentru funeralii, iar rețelele de autobuze și trenuri sunt deviate pentru a deservi evenimentele principale.

După ceea ce autoritățile prezintă drept o procesiune masivă în centrul Teheranului luni, rămășițele vor fi duse în orașul seminarial Qom, centrul ierarhiei șiite din Iran, pentru ceremonii de marți.

Ceremoniile vor avea loc apoi în orașele-sanctuar Najaf și Kerbala din Irak miercuri, cu participanți proeminenți din rețeaua regională de reprezentanți șiiți din Iran.

Ali Khamenei va fi înmormântat joi, după o altă procesiune, în Mashhad, lângă mormântul imamului Reza, o figură cu mare devoțiune în Iran.