Funcția de localizare de pe platforma X generează erori masive la conturile pro-Rusia și anti-UE

Platforma X, deținută de Elon Musk, se confruntă cu un val de critici după lansarea noii funcții „Despre acest cont”, un instrument menit să sporească transparența în identificarea conturilor false. În practică, însă, utilizatorii au descoperit numeroase erori privind localizarea unor profiluri, în special în cazul conturilor cu poziționări politice sensibile. Inexactitățile au alimentat confuzia și au ridicat întrebări serioase despre fiabilitatea funcției, potrivit Aol.

Noua funcție afișează informații despre locația estimată sau declarată a unui utilizator, precum și data creării contului și magazinul de aplicații de unde a fost descărcată aplicația X. Scopul anunțat este transparența și detectarea conturilor false. În realitate, rezultatele sunt departe de precizia promisă.

În ciuda declarației lui Nikita Bier, șeful de produs al platformei, care a vorbit despre o acuratețe de „aproape 99,9%”, primele teste arată numeroase erori. Platforma recunoaște, de altfel, că folosirea VPN-urilor sau călătoriile utilizatorilor pot afecta poziționarea afișată.

Cele mai surprinzătoare erori apar în cazul unor conturi pro-ruse, cunoscute pentru conținut postat din Federația Rusă. Mai mulți bloggeri militari sunt localizați de sistemul X în Irlanda, deși publică constant materiale din Rusia.

Un exemplu este Mariana Naumova, recunoscută pentru videoclipuri și interviuri realizate cu soldați ruși din zonele de conflict, dar al cărei profil apare tot în Irlanda. Tiparul se repetă și în cazul altor conturi similare, posibil ca rezultat al rutării traficului prin servere comune, cel mai probabil prin VPN.

Erorile nu se rezumă la zona pro-rusă. Profilurile cu discurs anti-UE și anti-migrație, care se prezintă ca fiind europene, apar localizate în America de Nord sau Asia. De pildă, contul „Based Hungary”, ce pretinde a fi din nord-vestul României și promovează narative pro-guvernamentale maghiare, este identificat de platformă ca fiind operat din America de Nord. Un alt profil german cu discurs anti-migrație apare localizat în Asia de Vest.

Experții în guvernanță digitală atrag atenția că lipsa unei metodologii transparente pune sub semnul întrebării credibilitatea funcției. Instabilitatea datelor este evidentă: chiar și contul oficial Euronews a fost afișat inițial în SUA, pentru ca apoi să fie corectat în Franța. Specialiștii avertizează că un astfel de instrument poate dezinforma publicul și poate expune persoane vulnerabile, precum jurnaliștii din state autoritare.

Analiștii indică mai multe explicații posibile pentru discrepanțe: folosirea VPN-urilor, dorința de a obține venituri din postări prin conținut polarizant sau existența unor campanii de influență coordonate din regiuni cu costuri mici ale forței de muncă.

Deși platforma X a prezentat instrumentul de localizare ca un pas înainte în direcția transparenței, modul în care funcția se manifestă în prezent ridică mai multe semne de întrebare. Lipsa acurateții, absența detaliilor tehnice și contradicțiile vizibile subminează scopul declarat al inițiativei.

În aceste condiții, ceea ce trebuia să fie un instrument util în combaterea dezinformării devine, în practică, o sursă de confuzie și interpretări eronate.