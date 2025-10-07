Funcția ascunsă din mașină care te poate ajuta să economisești până la 30% din combustibil

Un buton neglijat de mulți șoferi poate economisi până la 30% din combustibil. Află cum funcționează recircularea aerului și când trebuie activată.

Pe fondul creșterii continue a prețurilor la carburanți, șoferii caută tot mai des soluții prin care să reducă consumul fără a afecta confortul. În acest context, specialiștii auto atrag atenția asupra unei funcții deja existente în majoritatea mașinilor moderne, dar rar utilizate în mod corect: recircularea aerului din habitaclu.

Portalul specializat AvtoTema a analizat această opțiune și a ajuns la o concluzie surprinzătoare: folosirea corectă a butonului de recirculare poate reduce consumul de combustibil cu până la 30%, mai ales în sezonul cald, atunci când sistemul de aer condiționat este activ aproape permanent.

Butonul de recirculare este prezent pe toate sistemele moderne de climatizare auto și este ușor de identificat: are o pictogramă care înfățișează o mașină cu o săgeată circulară în interior.

Prin activarea lui, fluxul de aer din exterior este blocat, iar instalația de climatizare reutilizează aerul deja răcit din interiorul mașinii. Astfel, compresorul sistemului de aer condiționat depune un efort mai mic pentru a atinge temperatura dorită.

Pe scurt, sistemul funcționează mai eficient pentru că nu mai trebuie să răcească aerul cald și umed de afară, ci doar să mențină temperatura aerului deja tratat din interior.

Specialiștii explică faptul că, în condiții normale de vară, motorul consumă suplimentar până la 1 litru de combustibil pentru fiecare 100 km atunci când aerul condiționat este folosit intensiv. Prin activarea recirculării, această valoare poate scădea semnificativ, rezultând economii vizibile pe termen lung.

Activarea recirculării aerului aduce avantaje multiple, nu doar din punct de vedere economic:

Întrucât sistemul de răcire funcționează mai puțin intens, motorul nu mai este suprasolicitat. Studiile de eficiență realizate de AvtoTema arată că, în condiții optime, economia poate ajunge până la 30% în regim urban sau în zilele extrem de călduroase.

Prin blocarea aerului din exterior, funcția limitează pătrunderea prafurilor, alergenilor, poluanților și mirosurilor neplăcute din trafic. În special în zonele aglomerate, recircularea aerului oferă un confort sporit și un aer mai curat în habitaclu.

Compresorul aerului condiționat are o durată de viață mai lungă atunci când nu funcționează constant la capacitate maximă. Folosirea recirculării scade presiunea asupra acestuia și, implicit, costurile viitoare de întreținere.

Habitaclul atinge temperatura dorită mai rapid, iar aerul rece este distribuit uniform. În zilele toride, diferența se simte în doar câteva minute de la pornirea mașinii.

Deși este o funcție utilă, nu trebuie utilizată continuu. Dacă este activată permanent, aerul din interior devine treptat sufocant, iar geamurile se pot aburi, mai ales în sezonul rece sau pe vreme ploioasă.

pe ploaie sau ceață , pentru a evita formarea condensului pe geamuri;

la drum lung , când este necesar un schimb periodic de aer proaspăt;

când în mașină se află mai multe persoane , iar umiditatea crește semnificativ;

în zone montane, unde aerul exterior este curat și rece, oferind o ventilație naturală benefică.

Un sfat practic oferit de mecanicii auto: folosește recircularea maximum 15–20 de minute, apoi revino pe modul normal pentru a reîmprospăta aerul.

Mecanicul auto Andrei Bărbulescu, citat de publicația AutoExpert.ro, explică:

„Este un principiu de fizică simplu. Cu cât diferența de temperatură dintre aerul exterior și cel interior este mai mare, cu atât compresorul de aer condiționat consumă mai mult. Prin recirculare, îl ajuți să muncească mai puțin și economisești combustibil fără să pierzi confort.”

Același principiu este confirmat și de testele independente realizate de organizația European Automobile Manufacturers’ Association (ACEA), care a concluzionat că folosirea corectă a sistemului de climatizare poate aduce economii anuale între 8% și 15% din consumul total de combustibil.

Recircularea aerului nu este doar o funcție de confort, ci o metodă reală de optimizare energetică și protecție a mediului. Prin utilizarea sa responsabilă, șoferii pot:

economisi până la 30% din consumul de carburant ;

proteja instalația de climatizare;

respira un aer mai curat în mașină;

reduce emisiile poluante.

Într-o perioadă în care costurile de exploatare ale mașinilor cresc constant, fiecare detaliu contează. Un buton aparent banal, ignorat de mulți șoferi, se dovedește a fi una dintre cele mai eficiente metode de economisire pe care o oferă tehnologia auto modernă.