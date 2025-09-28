Social

Fructul dulce al toamnei care îngrașă. Toată lumea îl adoră

Sursa foto: Dreamstime.com
Strugurii sunt vedetele toamnei pe mesele românilor, apreciați pentru gustul dulce și aroma inconfundabilă. Cu toate acestea, nutriționista Mihaela Bilic atrage atenția că fructul-vedetă poate fi mai periculos pentru siluetă decât carnea sau zahărul.

Cât de periculoși sunt strugurii

„Strugurii sunt campioni la capitolul dulceață, cu 15g zaharuri la 100g, din care 8-10g e fructoză (în funcție de soi și gradul de coacere), iar restul e glucoză. După un calcul simplu, rezultă că porția corectă pentru ficat este de 150g struguri, adică un ciorchine mic, cât încape într-o palmă!”, recomandă specialistul.

struguri

Struguri. Sursa foto: pvproductions/Freepik.com

Problema nu este zahărul în sine, ci modul în care este metabolizat. Glucoza poate fi folosită imediat de celule ca sursă de energie, însă fructoza este procesată exclusiv în ficat, unde poate fi transformată în grăsime. În consecință, consumul excesiv de struguri favorizează depunerea kilogramelor mai ales în zona abdominală.

Mihaela Bilic recomandă moderație: doar o porție de 150 de grame pe zi este suficientă pentru a ne bucura de gust fără a încărca ficatul.

Mihaela Bilic

Mihaela Bilic. Sursa foto: Instagram

Plăcere cu preț: între beneficii și calorii

Nutriționista subliniază că, deși strugurii oferă vitamine, minerale și antioxidanți, acestea nu compensează efectul caloric. Pe rețelele sociale, Bilic recunoaște cu umor slăbiciunea pentru fruct:

„Fructele îngrașă, fructele nu sunt aliment de bază, ci desert. Fructele fac grăsime pe abdomen! Ei bine, ca în poezia lui Labiș, eu ‘mănânc și plâng, mănânc”, a mai spus ea pe Facebook.

Moderația este cheia

Mihaela Bilic le recomandă consumatorilor să se bucure de struguri în această perioadă scurtă a anului, dar să nu uite că excesul se reflectă rapid pe talie. „Doar 2 luni pe an avem parte de cei mai parfumați și mai dulci struguri din lume, așa că merită să ne răsfățăm, dar cu măsură”, concluzionează Mihaela Bilic.

Nutriționista a mai spus că fructele nu trebuie mâncate niciodată seara. Este indicat că acestea să fie consumate dimineața sau la prânz.

