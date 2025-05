Criză politică în Germania. AfD vrea noi alegeri parlamentare

Partidul Alternativa pentru Germania (AfD) a solicitat marți organizarea de noi alegeri parlamentare, după ce Friedrich Merz nu a reușit să fie ales cancelar în primul tur de scrutin al Bundestag-ului.

Alternativa pentru Germania, partid care a obținut locul al doilea în alegerile din 23 februarie, se află acum la egalitate cu conservatorii sau chiar în frunte în anumite sondaje.

„Suntem pregătiţi să ne asumăm responsabilitatea guvernării (...) Domnul Merz ar trebui să renunţe imediat şi ar trebui să se deschidă calea pentru noi alegeri în ţara noastră”, a spus co-preşedinta AfD, Alice Weidel.

🚨🇩🇪 BREAKING: FRIEDRICH MERZ LOSES CHANCELLOR ELECTION‼️

For the first time in history, the designated chancellor loses the parliamentary election.

This is the consequence of his unprecedented voter BETRAYAL.@Alice_Weidel: “Today we saw that liars won’t get far.” pic.twitter.com/xrCGGnYi3f

— Naomi Seibt (@SeibtNaomi) May 6, 2025