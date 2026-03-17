Frații Tate nu pot fi extrădați din Hong Kong. Situația se complică

Legiuitorii din Hong Kong au afirmat că frații Andrew și Tristan Tate nu pot fi extrădați în Marea Britanie sau România fără solicitări oficiale din partea guvernelor respective, în timp ce influencerii controversați continuă să viziteze orașul, stârnind discuții aprinse în mediul online, relatează South China Morning Post.

Autoritățile legislative au subliniat că Hong Kong nu a devenit un refugiu pentru persoane urmărite penal, deși tratatele de extrădare cu mai multe state occidentale, inclusiv Marea Britanie, au fost suspendate în 2020. Această decizie a fost legată de impunerea Legii securității naționale de către Beijing.

Frații Tate au sosit în oraș în weekend și au fost imediat în centrul atenției publice. Andrew, în vârstă de 39 de ani, a publicat pe rețelele sociale un mesaj ironizant în legătură cu cererile de extrădare, afirmând că, dacă Marea Britanie dorește să îl audieze, contribuabilii ar trebui să îi plătească biletul de avion.

Videoclipurile și fotografiile din Lan Kwai Fong îi arătau pe frați înconjurați de fani care realizau selfie-uri și înregistrări cu ei.

O sursă apropiată familiei Tate a declarat că cei doi au dorit să viziteze Hong Kong și ar putea avea interese de afaceri în oraș. Luni, frații au continuat să exploreze zonele urbane, inclusiv Wan Chai, unde Andrew a postat o fotografie cu Tristan lângă un indicator de pe Marsh Road.

Experții legali locali au precizat că autoritățile din Hong Kong nu pot aresta sau extrăda persoanele fără solicitări oficiale din partea țărilor care urmăresc penal frații Tate. Deputatul Joe Chan Cho-kwong, fost ofițer de poliție, a explicat că poliția poate coopera cu Interpolul doar dacă există cereri de la Marea Britanie sau România.

Chan a spus că vizita fraților evidențiază respectarea statului de drept în Hong Kong, unde libertățile individuale și limitele poliției sunt definite prin lege.

De asemenea, legislatorii au amintit că orașul nu are tratat de extrădare cu România, iar acordul cu Marea Britanie a fost suspendat după 2020. Guvernul britanic a propus anul trecut o cooperare judiciară „de la caz la caz”, dar nici o solicitare concretă nu a fost depusă până în prezent.

Frații Tate sunt urmăriți penal atât în România, cât și în Regatul Unit, fiind acuzați de viol, trafic de persoane și constituire de grup infracțional organizat. Aceștia au fost arestați în decembrie 2022 în România, iar ulterior au călătorit în mai multe țări, inclusiv Statele Unite.

Procurorii britanici au emis mandate europene de arestare în 2024 și au formulat acuzații de control al prostituției și vătămare corporală gravă în 2025, acuzații pe care frații le contestă.