Marea Britanie respinge reintroducerea serviciului militar obligatoriu. Scenariile analizate pentru situațiile de criză

Guvernul britanic a dat asigurări că nu intenționează să reintroducă serviciul militar obligatoriu, în timp ce Statele Unite nu au exclus complet posibilitatea implementării unui sistem de conscripție asemănător celui din perioada războiului din Vietnam. Secretara de presă a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că un astfel de plan „nu face parte din agenda actuală”, președintele păstrează toate opțiunile deschise în cazul unei crize militare, inclusiv în Iran, potrivit Express.co.uk.

În paralel, Croația a reinstituit serviciul militar obligatoriu pentru tineri, iar în Germania mii de adolescenți au boicotat un test fizic pentru băieți de 18 ani, pe care criticii îl consideră un pas spre conscripție.

În Marea Britanie, însă, guvernul a exclus orice plan de reintroducere a serviciului militar sau a National Service, care a fost desființat în anii 1960. În decembrie, ministrul Apărării, John Healey, a explicat că resursele ar trebui concentrate pe menținerea unor forțe profesioniste puternice, după ani de reduceri bugetare în perioada conservatoare.

În ciuda acestui fapt, unii experți susțin ideea unui serviciu militar voluntar, cu stimulente.

Profesorul Anthony Glees, de la Universitatea Buckingham, a declarat că tinerii ar putea fi motivați prin scutirea taxelor universitare sau oferirea de locuințe, comparând propunerea cu stimulentele oferite soldaților britanici în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, Marea Britanie a recrutat bărbați cu vârste între 18 și 41 de ani. După război, a funcționat National Service, un program obligatoriu pentru tinerii între 18 și 30 de ani, care presupunea antrenamente intense și, în unele cazuri, desfășurări în străinătate. Programul a fost desființat oficial la 31 decembrie 1960.

Anterior alegerilor generale din 2024, fostul prim-ministru Rishi Sunak a propus reintroducerea serviciului militar obligatoriu de 12 luni sau a voluntariatului în comunitate, măsură criticată ca fiind pripită. Propunerea nu a fost reluată de guvernul Laburist actual.