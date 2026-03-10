Croația reintroduce serviciul militar obligatoriu. Sute de tineri, încântați să intre în armată

Croația a reintrodus armata obligatorie pentru prima dată din 2008, iar sute de tineri s-au prezentat deja pentru instruire, relatează BBC. Primul contingent, format din aproximativ 800 de persoane, va urma pregătirea în trei locații, unde recruții vor primi echipament militar și repartizarea în dormitoare, potrivit Armatei.

Generalul Tihomir Kundid, șeful Statului Major al Forțelor Armate, a subliniat că recruții vor fi tratați cu grijă și familiarizați treptat cu disciplina militară, pentru a evita stresul excesiv.

Mulți tineri s-au arătat entuziasmați că telefoanele mobile nu sunt restricționate, cu excepția perioadelor de antrenament.

Mai mult de jumătate dintre recruți s-au oferit voluntar, iar aproximativ 10% sunt femei, deși acestea nu sunt obligate să participe.

Oficialii au precizat că doar zece persoane s-au declarat „obiectori de conștiință” și vor urma patru luni de serviciu civil, primind mai puțin de jumătate din indemnizația de 1.100 de euro pe lună acordată recruților militari.

Instruirea va combina abilități militare tradiționale cu tehnologii moderne, inclusiv controlul dronelor, protecția împotriva dronelor, războiul cibernetic și contramăsuri. Ministrul Apărării, Ivan Anusic, a explicat că decizia survine pe fondul schimbării radicale a situației de securitate în regiune, menționând agresiunea Rusiei în Ucraina și acțiunile aliaților săi în Europa.

Reintroducerea serviciului militar în Croația ar putea influența și alte state din regiune. În Slovenia, opoziția promovează revenirea serviciului obligatoriu, iar Serbia a anunțat că va reinstaura în următoarele 12 luni recrutarea obligatorie și va crește cheltuielile militare, stârnind îngrijorări în Kosovo și Bosnia.

Procesul de recrutare din Croația va continua, cu trei serii suplimentare până la sfârșitul anului, vizând instruirea a 4.000 de recruți anual. Croația se alătură astfel unui grup de zece țări NATO care au reintrodus serviciul militar obligatoriu, printre care Grecia, Turcia, statele nordice și țările baltice.