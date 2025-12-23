Andrew Tate desfigurat în ring, în ciuda statutului de favorit

Într-un eveniment organizat la Misfits Mania în Dubai pe 20 decembrie 2025, fostul campion la kickboxing Andrew Tate a susținut meciul său de debut în box profesionist la vârsta de 39 de ani, înfruntându-l pe americanul Chase DeMoor, 29 de ani, într-o luptă programată pe șase runde.

Meciul s-a încheiat cu victoria lui DeMoor prin decizie majoritară a arbitrilor, marcând prima înfrângere a lui Tate într-o competiție de box profesionist.

Lupta dintre Tate și DeMoor a fost inclusă pe cardul principal al galei Misfits Mania găzduite la Duty Free Tennis Stadium din Dubai.

Potrivit relatărilor, Tate, cunoscut anterior pentru succesele sale în kickboxing și pentru cariera de influencer, a fost văzut de anumiți observatori drept favorit înainte de începerea meciului, în parte și datorită istoricului său în sporturile de contact.

În primele reprize, ambii pugiliști au prezentat un ritm echilibrat, însă din runda a treia DeMoor a preluat controlul meciului printr-o serie de lovituri eficiente.

În timp ce Tate a continuat să lupte până la final, arbitrii au acordat victoria lui DeMoor prin decizie majoritară (58-56 pe două dintre carduri și 57-57 pe al treilea), ceea ce indică un avantaj general al adversarului american în ochii acestora.

La finalul confruntării, Tate a oferit o declarație în care a recunoscut abordarea adversarului în ring, spunând: „E mai bine să încerci și să pierzi decât să nu încerci deloc”, o afirmație preluată de sursele media ca parte a reacției sale imediate după înfrângere.

Potrivit unor relatări, postările ulterioare ale lui Tate pe rețelele de socializare au inclus mai multe mesaje referitoare la efortul depus și la perspectivele sale personale, incluzând afirmații precum: „Cei mai mulți bărbați nu au simțit durerea înfrângerii pentru că nici măcar nu au încercat”, postate pe platforma X.

Gala Misfits Mania, unde a avut loc această confruntare, a inclus mai multe meciuri importante pe categorii diferite de greutate, iar victoria lui DeMoor i-a permis acestuia să își păstreze titlul de campion la categoria grea în cadrul promoției. mmafighting.com

Evenimentul a atras atenția presei internaționale nu doar pentru meciul principal, dar și datorită faptului că Tate este o figură controversată, recunoscută pentru activitatea sa pe rețelele sociale și pentru implicarea în diverse dezbateri publice privind conținutul său.

La scurt timp după luptă, au început să circule informații și discuții în media despre viitorul carierei de pugilist al lui Tate, dar și despre posibile decizii privind participarea sa în ring în continuare.

Oficial nicio decizie finală privind retragerea sau continuarea nu a fost confirmată de persoanele implicate în mod direct.