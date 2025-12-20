Social

Noua modă de Crăciun. Cozonac Dubai, sarmale fancy și piftie artistică

Noua modă de Crăciun. Cozonac Dubai, sarmale fancy și piftie artisticăMasă de Crăciun. Sursa foto iStock
Noua modă de Crăciun. Crăciunul este sărbătoarea gusturilor și aromelor care ne aduc aminte de familie, tradiții și momente speciale. În ultimii ani, tot mai mulți bucătari pasionați aleg să reinventeze rețetele tradiționale, combinând tehnici sofisticate și ingrediente neașteptate.

Pentru cei care doresc să iasă din tipare și să impresioneze invitații, anumite preparate de Crăciun devin adevărate provocări culinare.

Meniul de Crăciun s-a schimbat

Sarmalele rămân un simbol al Crăciunului în multe case din România, însă reinterpretările lor moderne au adus un nivel ridicat de dificultate. În locul clasicei compoziții de carne de porc și varză murată, unii bucătari folosesc combinații de carne de vânat, mixuri de legume de sezon și foi de viță proaspete.

Sarmale reinterpretate

Sarmale reinterpretate. Sursa foto Facebook

Procesul implică marinarea cărnii, pregătirea compoziției de legume și rularea sarmalelor cu o precizie aproape artistică. În plus, timpul de gătire poate ajunge la câteva ore, iar echilibrul aromelor este esențial pentru un rezultat reușit.

Atleta de renume olimpic și internațional care a lovit cu pumnul în masa „durului" Gheorghiu-Dej
Cozonacul Dubai

Dacă în multe case cozonacul rămâne desertul clasic al Crăciunului, în ultimii ani a apărut o versiune reinterpretată care a devenit celebră pe rețelele sociale: cozonacul „Dubai style”, un preparat luxos, dificil și spectaculos. Este un cozonac care combină tradiția românească cu influențe orientale și tehnici moderne de patiserie.

Ceea ce îl face atât de greu de preparat este aluatul laminat, asemănător cu cel de croissant, care necesită temperatură controlată, timp de răcire între plieri și foarte multă răbdare. În locul umpluturii clasice de nucă și cacao, cozonacul „Dubai style” folosește fistic, șofran, pastă de curmale, ciocolată albă topită și uneori chiar insertii de zahăr aurit comestibil, exact ca deserturile premium din Emiratele Arabe.

Cozonac Dubai

Cozonac Dubai. Sursa foto Facebook

Dificultatea vine și din procesul de infuzare: patiserii topesc untul cu șofran, pentru a obține aroma și culoarea specifice, apoi îl încorporează treptat în aluat. Rularea finală trebuie făcută astfel încât straturile să rămână vizibile după coacere, iar interiorul să fie aerat.

Alte rețete care dau bătăi de cap gospodinelor

Curcanul este un element central al mesei de Crăciun în multe culturi, însă variantele moderne îl transformă într-un preparat dificil. Bucătarii pasionați aleg umpluturi complexe, care pot include fructe uscate, nuci, mirodenii exotice sau chiar trufe.

Pregătirea necesită calcularea exactă a timpului de coacere, temperatura constantă și hidratarea corespunzătoare a cărnii pentru a obține un rezultat suculent. În plus, prezentarea finală, cu sosuri și garnituri elaborate, adaugă un nivel suplimentar de dificultate.

Mâncare Crăciun

Mâncare Crăciun. Sursa foto iStock

Piftia este un alt preparat tradițional românesc care poate deveni o provocare culinară atunci când se caută textura perfectă. Prepararea implică fierberea lentă a cărnii și oasele pentru a extrage gelatină naturală, strecurarea lichidului și răcirea lentă pentru a obține consistența ideală.

Versiunile moderne adaugă decoruri în gelatina transparentă sau combinații de legume colorate care necesită o precizie de laborator pentru a nu afecta aspectul sau gustul.

Pentru a impresiona invitații, unii bucătari aleg să reinventeze și aperitivele. Mini-pateuri, rulade cu pește afumat, mousse-uri în porții individuale sau tartine sofisticate devin mici opere de artă.

Plating-ul modern, cu porționare atentă și decoruri comestibile, poate transforma un aperitiv simplu într-o experiență memorabilă. Această atenție la detalii adaugă un nivel suplimentar de dificultate și solicită mult timp și răbdare.

