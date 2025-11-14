Monden

Fratele Vlăduței Lupău, sub control judiciar. Ce acuzații i-au fost aduse

Fratele Vlăduței Lupău, sub control judiciar. Ce acuzații i-au fost aduse
Familia cântăreței Vlăduța Lupău trece prin momente tensionate, după ce fratele artistei, Bogdan Remus Lupău, a ajuns în atenția autorităților. După ce a fost reținut timp de 24 de ore de polițiștii din Sălaj, Bogdan Lupău a fost plasat sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 1 noiembrie 2025.

Fratele artistei Vlăduța Lupău, sub control judiciar

Fratele artistei este acuzat că a încercat să monopolizeze exportul de viței din județul Sălaj, achiziționând animale fără documente legale și vânzându-le ulterior la export. Potrivit procurorilor, acesta ar fi folosit metode ilegale și chiar șantaj pentru a elimina concurența și a-și asigura poziția dominantă pe piață.

Conform comunicatului oficial al Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj, Bogdan Lupău este cercetat pentru „evaziune fiscală în formă continuată, fals în înscrisuri sub semnătură privată și șantaj în formă continuată”.

Este cercetat pentru evaziune fiscală

Procurorii susțin că, în perioada 2022-2025, societatea administrată de inculpat a desfășurat exporturi extracomunitare de tineret bovin către Albania fără a înregistra integral operațiunile în documentele contabile.

„Se emite factură doar pentru aproximativ 50% din cantitatea de tineret bovin vândut, restul contravalorii achitându-se numerar”, se arată în comunicatul Parchetului. Ancheta relevă că fratele Vlăduței Lupău ar fi folosit documente false privind identitatea furnizorilor, greutatea animalelor, perioada de carantinare și rezultatele analizelor medicale.

Ce spun autoritățile

De asemenea, inculpatul ar fi utilizat ilegal o bază de date cu crotalii, declarând în mod fals tineret bovin ca fiind deținut în propria fermă, deși acesta fusese deja sacrificat.

Astfel, autoritățile consideră că Bogdan Lupău a încercat să-și impună monopolul pe piața exportului de viței din Sălaj și să elimine concurența prin practici neloiale și șantaj.

La 13 noiembrie 2025, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Sălaj au dispus reținerea inculpatului pentru 24 de ore. În ziua următoare, procurorul a decis punerea sub control judiciar pentru 60 de zile, măsură care va fi valabilă până pe 12 ianuarie 2026. Ancheta continuă pentru clarificarea tuturor circumstanțelor și stabilirea răspunderii penale.

