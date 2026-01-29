Economie

Francul elvețian, nou record istoric. Impactul negativ asupra economiei Elveției

Francul elvețian, nou record istoric. Impactul negativ asupra economiei Elveției
Francul elvețian a atins niveluri record, în primele săptămâni din 2026, după mai bine de un deceniu, provocând îngrijorare autorităților elvețiene, potrivit CNBC.

Francul elvețian atinge maxime istorice față de dolar

Francul a câștigat deja 3,5% față de dolar în primele săptămâni din 2026, după o apreciere de 12,7% în 2025. Cererea pentru moneda elvețiană este alimentată de valul de incertitudine globală, politica comercială imprevizibilă a SUA, întrebări privind independența Rezervei Federale și amenințările de intervenție militară americană în Groenlanda, America Latină și Orientul Mijlociu.

Marți, francul a atins un maxim al ultimilor 11 ani în raport cu dolarul și s-a menținut aproape de aceste niveluri și miercuri.

Moneda-refugiu a Elveției amplifică presiunile economice și dezinflaționiste

Președintele Băncii Naționale Elvețiene, Martin Schlegel, a declarat la Forumul Economic Mondial de la Davos că orice escaladare geopolitică crește incertitudinea, ceea ce afectează francul și politica monetară a Elveției. Un franc puternic reduce inflația importată, dar comprimă marjele exportatorilor și afectează salariile și investițiile, potrivit lui Giuliano Bianchi de la Quantitas Institute și EHL Business School.

Cea mai bună țară pentru pensionari. Costuri reduse și climă blândă
Exclusiv. România agricolă: între potențial și dependență. Miliarde pierdute prin importuri
Elveția se confruntă cu o inflație de doar 0,1% și o dobândă-cheie a SNB de 0%, apropiindu-se de un scenariu de dezinflație persistentă. Economia, dependentă de exporturi, este afectată de un franc puternic, în timp ce sectoare precum farma, manufactură de precizie și servicii cu valoare ridicată mențin cererea globală ridicată indiferent de curs.

SNB se confruntă cu limitele intervențiilor valutare

Intervenția pe piața valutară prin vânzarea francului și cumpărarea altor valute rămâne riscantă, mai ales după tensiunile cu administrația Trump, care a redus tarifele punitive de la 39% la 15%, dar menține Elveția pe lista de monitorizare pentru manipularea monedei. Francul este susținut de prețul ridicat al aurului, statutul de refugiu sigur și surplusul structural de cont curent, ceea ce indică o monedă puternică pe termen lung, potrivit analiștilor.

Chiar și reducerile de dobândă, care ar putea să slăbească francul, pot fi contracarate de fluxurile masive de capital către active sigure, limitând capacitatea SNB de a controla aprecierea. În ciuda riscurilor diplomatice, președintele Băncii Naționale Elvețiene, Martin Schlegel, a declarat că banca centrală este pregătită să intervină pe piața valutară dacă va fi necesar.

Plătim miliarde să facă alții pușca mare. Hai LIVE cu Turcescu
Jawohl, Herr Mertz! Hai LIVE cu Turcescu
Criminalul de 13 ani din Cenei poate fi, legal, izolat de societate

