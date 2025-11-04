Fostul șef al SIE, Silviu Predoiu: Traian Băsescu, un lider puternic, dar cu al doilea mandat ratat. Exclusiv

Ediția „Contrapunct” difuzată marți, 4 noiembrie, pe platforma Hai România a avut un moment inedit. Protagonistul primelor minute a fost Traian Băsescu.

Emisiunea moderată de jurnalistul EVZ Dan Andronic, fostul prim-adjunct și șef interimar al SIE Silviu Predoiu a făcut o scurtă radiografie a celor două mandate ale președintelui Traian Băsescu, care a împlinit astăzi 74 de ani. Dan Andronic i-a urat La mulți ani! Urare reluată și de un alt fost colaborator, generalul Silviu Predoiu.

Silviu Predoiu l-a descris pe Băsescu drept „un om foarte puternic, care știe ce vrea și urmărește obiectivele, fără compromisuri”, subliniind că „citea tot și învăța extrem de repede”, ceea ce îl făcea „un interlocutor valoros pe politică externă”. Cu ce nu făcea compromisuri? “Cu obiectivul. Deci nu îl interesează! Scopul scuză mijloacele. E un om foarte hotărât în sensul acesta. Deci ca persoană aș spune că e un om puternic. Putea să fie și un președinte foarte puternic. Numai că nu a reușit.”

Cheia diferenței, susține el, a stat în statutul Președintelui față de guvern

„În primul mandat a fost în opoziție cu guvernul – poziție în care excela, era făcut să fie Gică-Contra. În al doilea, era guvernul lui și lucrurile nu au mai funcționat.” Moderatorul a punctat că finalul primului mandat și crizele politice și economice au marcat puternic al doilea mandat. Cu această afirmație și Silviu Predoiu a fost de acord.

Invitatul lui Dan Andronic a comparat stilurile lui Traian Băsescu și Klaus Iohannis: „Băsescu a avut obiective clare de politică externă. Iohannis n-a avut chemare către această zonă, cu excepția unui interes târziu pentru o poziție internațională. Domnul Băsescu de departe era cel mai energic în a solicita serviciul. Știa ce să ceară, era extrem de exigent, era bine organizat și era o chestiune pe care am văzut-o și care îl departaja de oricare alt beneficiar al informărilor. Învăța atât de repede de la o zi la alta. Făcea multe greșeli, dar nu făcea aceeași greșeală de două ori. Citea tot. Învăța extrem de repede de la o zi la alta și devenea un interlocutor foarte valabil pe probleme de politică externă, de informare. Îi plăcea”.

În context, Dan Andronic a amintit episoadele care au „făcut România ridicolă” în ochii partenerilor americani, inclusiv anunțul candidaturii lui Iohannis la șefia NATO, idee pe care Băsescu ar fi discutat-o cândva „conversațional”, dar „niciodată ca obiectiv al României”.

Pe dimensiunea regională, Predoiu a reamintit că România a avertizat constant asupra agresivității Rusiei, într-o perioadă în care Occidentul „privea cu îngăduință” Moscova. „Băsescu a adăugat instinct peste informație și a spus că Rusia nu se va opri”, a afirmat fostul șef SIE.

Discuția a virat spre Marea Neagră. Predoiu a respins clișeul „lac rusesc”, dar a arătat că „Rusia e pionul principal pe fondul inactivității celorlalți”. Critica fostului șef al SIE a vizat lipsa unei voci comune Turcia–România–Bulgaria și incapacitatea Bucureștiului de a capitaliza economic: „Marea Neagră e magistrală geopolitică: energie, cabluri, conducte. Constanța e un mare port, dar fără infrastructură, conectivitate, terminal LNG, fără legături solide spre Europa Centrală, nu valorificăm nimic. Dacă te uiți doar militar, ratezi esențialul.”

Concluzia lui Silviu Predoiu a fost simplă. România are nevoie de coerență strategică și de proiecte economice reale în jurul Mării Negre pentru a-și crește relevanța. Altfel, „pe fondul pasivității noastre, alții joacă rolul central în regiune.”

Podcastul poate fi vizionat integral pe platforma Hai România.