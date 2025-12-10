Justitie Breaking news

Fostul primar din Băile Herculane, acuzat de ANI de afaceri imobiliare ilegale

Fostul primar din Băile Herculane, acuzat de ANI de afaceri imobiliare ilegaleBăile Herculane. Sursa foto: dreamstime.com
Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul împotriva fostului primar din Băile Herculane, Cristian Miclău (PNL), acuzându-l că a împiedicat primăria să cumpere un imobil monument istoric, ulterior achiziționat de părinții săi și scos la vânzare la un preț de zece ori mai mare decât cel inițial.

ANI a sesizat Parchetul în două cazuri de corupție

Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Tribunalul Vrancea în legătură cu activitatea Serei Stănică, funcționar în Primăria Măicănești. Aceasta este suspectată că a semnat documente care au stat la baza unor achiziții directe de aproape 37.000 de lei către o societate administrată de soțul său.

Un al doilea caz penal l-a vizat pe fostul primar al orașului Băile Herculane, Cristian Miclău. ANI a precizat că acesta a favorizat, prin acte administrative și demersuri în Consiliul Local, achiziționarea unui imobil monument istoric de către părinții săi.

ANI sesizează Parchetul în cazul fostului primar din Băile Herculane

Agenția Națională de Integritate a arătat că fostul primar Cristian Miclău a inițiat proiectul privind neexercitarea dreptului de preempțiune al orașului, a semnat referatul de aprobare și a transmis Consiliului Local documentele necesare adoptării hotărârii. Ulterior, părinții săi au cumpărat imobilul, care este scos la vânzare la un preț de peste zece ori mai mare.

sursa foto. EVZ

Inspectorii ANI au precizat că există indicii privind folosirea funcției pentru obținerea unui folos patrimonial pentru rudele de gradul întâi. Sesizarea a fost transmisă Parchetului de pe lângă Tribunalul Caraș – Severin, iar documentele au stat la baza anchetei privind posibila infracțiune.

Multiple cazuri de conflict de interese și incompatibilități în administrația locală

Agenția Națională de Integritate a identificat mai multe cazuri de conflict de interese în rândul aleșilor locali, printre care Gabriel Popa, primar al comunei Albeștii de Argeș, care a folosit fondurile primăriei pentru servicii de găzduire a site-ului său personal, și Tatiana Mioara Dogaru, consilier local în comuna Dobrești, care a votat pentru scutirea de taxe a entității la care era angajată.

Florin Hănțăscu, consilier local în Zamostea, a fost pus în situație de conflict de interese prin participarea la voturi ce îi afectau familia. Inspectorii ANI au constatat și multiple incompatibilități în administrația locală și în rândul personalului cu statut special.

