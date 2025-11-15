Prima sentință în dosarul DIICOT privind devalizarea stațiunii Băile Herculane. Condamnări grele, achitări, prescripții și confiscări de milioane

Curtea de Apel Timișoara a pronunțat prima sentință în dosarul DIICOT privind devalizarea stațiunii Băile Herculane. Instanța a dispus pedepse de până la 10 ani și 4 luni, achitări și încetări prin prescripție. O parte importantă a sentinței vizează confiscări de bunuri, inclusiv hoteluri și sume de milioane de euro.

Dosarul privind devalizarea stațiunii Băile Herculane, instrumentat de DIICOT Caraș-Severin, a avut vineri, 14 noiembrie 2025, o primă soluție în fața Curții de Apel Timișoara. Cazul a fost deschis în 2016, trimis în judecată în 2022 și a ajuns să fie unul dintre cele mai complexe dosare economice din zona turismului balnear din România.

Decizia de vineri nu este definitivă, dar marchează un moment semnificativ în anchetă. Instanța a stabilit pedepse care variază de la cinci la 10 ani și 4 luni de închisoare. O parte dintre inculpați au fost achitați, iar în alte cazuri procesul penal a încetat ca urmare a prescripției. În aceste situații, judecătorii au decis confiscări speciale ale unor bunuri și sume de bani.

Conform deciziei Curții de Apel Timișoara, avocatul Alexandru Gavrilescu a primit cea mai mare pedeapsă: 10 ani și 4 luni de închisoare.

Alte condamnări importante sunt:

– nouă ani de închisoare pentru Mioara Dumitrache și Victorița Oprea; – șapte ani de închisoare pentru executorul judecătoresc Gheorghe Brad, fost procuror; – șase ani pentru Marius Ghiță Cristian; – cinci ani pentru fostul director al Direcției Silvice Caraș-Severin, Ion Tabugan.

În restul cazurilor, instanța a pronunțat achitări sau a constatat intervenirea prescripției răspunderii penale. Totuși, acolo unde faptele s-au prescris, Curtea a dispus confiscarea unor sume și imobile pe care le-a considerat obținute prin fapte penale.

Unul dintre numele centrale ale dosarului este omul de afaceri Iosif Armaș, fost proprietar al unei părți importante din vechile active ale stațiunii Băile Herculane.

Instanța a constatat prescripția faptelor pentru el, însă a dispus confiscarea a 4,8 milioane de euro. Decizia este una dintre cele mai dure măsuri patrimoniale din acest dosar.

Componenta civilă a sentinței este spectaculoasă și vizează confiscarea unor hoteluri și imobile importante ale stațiunii, considerate bunuri dobândite ilegal.

Avocatul Adrian Stan, apărătorul unuia dintre inculpați, a explicat că instanța a aplicat confiscări speciale asupra unor sume de bani, dar și asupra unor imobile „despre care se arată în cauză că au fost achiziționate prin săvârșirea de infracțiuni”.

Potrivit minutei hotărârii, confiscarea dispusă de Curtea de Apel Timișoara vizează o serie de active cu valoare istorică și turistică ridicată. Printre acestea:

Complex Hotelier Hercules, Hotel Ferdinand, Hotel Diana, Hotel Afrodita, Hotel Roman, Băile Termale Apollo, Hotel Hebe, Hotel Neptun, Cazinoul din Băile Herculane, diverse sanatorii, pavilioane și baze de tratament.

Dacă sentința va rămâne definitivă la Înalta Curte de Casație și Justiție, toate aceste imobile vor trece în patrimoniul statului român.

Avocatul Adrian Stan a declarat că instanța a făcut uz de întreaga gamă de soluții prevăzute de Codul de Procedură Penală. Sentința cuprinde condamnări, achitări și încetări ale proceselor ca urmare a prescripției. Avocații implică faptul că urmează o perioadă în care toate părțile vor analiza motivarea, considerată extrem de amplă.

Potrivit informațiilor vehiculate de apărători, motivarea deciziei ar putea ajunge la aproximativ 1000 de pagini. După comunicarea sentinței, este de așteptat ca atât procurorii, cât și avocații să exercite căile de atac.

Dosarul va ajunge la Înalta Curte de Casație și Justiție, instanța care va decide forma definitivă a hotărârii.

În 2022, DIICOT Caraș-Severin a trimis în judecată nu mai puțin de 35 de persoane, între care acționari, administratori, directori, avocați, executori judecătorești, evaluatori și foști angajați ai Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale. Printre inculpați se afla și un deputat aflat în funcție la data comiterii faptelor.

Potrivit procurorilor, în perioada 2007–2016 ar fi acționat un grup infracțional organizat cu scopul de a decapitaliza societatea care administra stațiunea Băile Herculane. Mecanismul ar fi presupus scoaterea activelor din patrimoniu, prejudicierea creditorilor și însușirea sumelor rezultate din tranzacții.

Societatea administratoare deținea în 2001 aproximativ 50 de imobile, inclusiv hoteluri, baze de tratament, restaurante și ștranduri termale, precum și licența de exploatare a apelor termale, esențială pentru funcționarea turismului balnear.

Ancheta DIICOT arată că privatizarea societății s-a petrecut în 2001, când pachetul majoritar de 40,92% a fost cumpărat de o firmă controlată de unul dintre inculpați.

Procurorii susțin că prima tranșă a fost plătită cu bani proveniți din valorificarea unui împrumut acordat de Rezervele de Stat: peste 5,4 milioane de kilograme de zahăr cristal, care constituiau stoc strategic. Societatea împrumutată avea dreptul să vândă zahărul, dar obligația să reconstituie stocul în 180 de zile.

Conform DIICOT, stocul nu a mai fost înlocuit, iar împrumutul nu a fost restituit, generând un prejudiciu estimat la peste 43 de milioane de lei.

Ulterior, în patrimoniul societății ar fi fost scoase 22 de imobile și două licențe de exploatare a apelor termominerale, preluate de membrii grupului.

După aproape zece ani de proceduri, dosarul Băile Herculane intră într-o nouă fază. Sentința Curții de Apel Timișoara nu este definitivă, iar decizia finală va aparține Înaltei Curți de Casație și Justiție.