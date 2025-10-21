Fostul miliardar Rene Benko a contestat verdictul pentru fraudă în insolvență

Fostul magnat imobiliar austriac Rene Benko, fondatorul grupului Signa, a depus apel împotriva condamnării de doi ani de închisoare pentru fraudă legată de insolvenţă, potrivit Reuters.

Cazul lui Rene Benko face parte dintr-o anchetă extinsă privind presupuse infracţiuni legate de falimentul grupului Signa, considerat cel mai mare colaps financiar din Austria de la al Doilea Război Mondial. Transferul de 300.000 de euro către mama sa, efectuat înainte ca principalele filiale ale Signa să intre în insolvenţă, a fost considerat de tribunalul din Innsbruck o tentativă de a proteja fondurile de creditori.

Grupul Signa, fondat în 1999 de Benko, a devenit unul dintre cele mai mari conglomerate imobiliare și de retail din Europa Centrală. Colapsul său financiar din 2023 a declanșat investigații ample, iar acuzațiile aduse lui Benko reflectă gravitatea situației și implicațiile pentru mediul de afaceri din Austria.

Rene Benko a fost achitat pentru al doilea capăt de acuzare, care viza plăți anticipate de aproximativ 360.000 de euro pentru chiria și renovarea unei case din Innsbruck, considerate de procurori „lipsite de sens economic”. Instanța a concluzionat că nu există probe suficiente privind starea imobilului la momentul semnării contractului pentru a susține o condamnare.

Atât apărarea lui Benko, cât și Procuratura Centrală pentru Crime Economice și Corupție (WKStA) au depus apel, primul pentru a contesta condamnarea primită anterior, iar cea de-a doua pentru a contesta achitarea. Decizia reflectă complexitatea cazului și disputa între părți asupra interpretării probelor financiare.

Anchetatorii estimează că prăbușirea grupului Signa ar fi generat daune totale de circa 300 de milioane de euro, rezultate din presupuse fraude. Procurorii au deschis deja un al doilea dosar împotriva lui Rene Benko, iar ancheta ar putea duce la acuzații suplimentare vizând sume mult mai mari.

Benko se află în detenție preventivă din ianuarie, în timp ce creditorii grupului , printre care Deutsche Bank, Allianz, Julius Baer și Raiffeisen Bank International, încearcă să recupereze aproximativ 27,6 miliarde de euro. Cazul subliniază amploarea colapsului financiar și implicațiile sale majore pentru mediul de afaceri din Europa Centrală.