Un fost lider a grupării de crimă organizate Solnțevskaia, Viktor Averin, a murit în timp ce se plimba cu iahtul cu soțul verișoarei președintelui Vladimir Putin, Viktor Khmarin, potrivit Izvestia și canalelor Telegram 112 și VChK-OGPU.

Incidentul soldat cu moartea fostului lider al grupării Solnețevskaia s-a petrecut la un club de iahturi din Mîtișchi, în regiunea Moscovei, după ce ambarcațiunea s-a răsturnat.

La bordul iahtului se afla și Viktor Khmarin, o rudă a președintelui rus Vladimir Putin și fost prieten apropiat al acestuia în tinerețe. În total, pe iaht se aflau șase persoane: cinci bărbați și o femeie. Omul de afaceri, în vârstă de 76 de ani, Viktor Khmarin Sr., este tatăl lui Viktor Khmarin Jr., directorul general al RusHydro.

Viktor Khmarin a fost coleg de clasă cu președintele rus Vladimir Putin și unul dintre cei mai apropiați prieteni ai săi în timpul studenției. În 1976, Khmarin s-a căsătorit cu verișoara pe linie paternă a lui Putin, Liubov Kruglova. Ăn urma naufragiului, Khmarin Sr. s-a ales cu hipotermie și câteva vânătăi.

Pe lângă Viktor Khmarin și Viktor Averin, pe ambarcațiune mai erau avocatul Viktor Perekatov, omul de afaceri Șamistan Aliev, agentul de securitate Ivan Abramușin și modelul de 18 ani Katarina Leonova. Cinci dintre ei au reușit să iasă din apă, în timp ce Viktor Averin, cel care conducea ambarcațiunea, s-a înecat.

Viktor Averin este unul dintre foștii lideri ai grupării criminale organizate Solnțevskaia. Grupul mafiot Solnțevskaia, numit după districtul cu același nume din sud-vestul Moscovei, a fost unul dintre cele mai influente și periculoase grupuri din Rusia la începutul anilor 1990.

Viktor Averin („Avera Sr.”) a fost considerat un asociat cheie al lui Serghei Mihailov, fondatorul grupului de crimă organizată. El s-a confruntat cu mai multe acuzații penale, dar nu a fost niciodată condamnat. Averin însuși nu și-a confirmat niciodată legăturile cu grupul.