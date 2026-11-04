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Fostul fotbalist din Superligă s-a stins din viață după o bătălie grea cu o boală necruțătoare

Fostul fotbalist din Superligă s-a stins din viață după o bătălie grea cu o boală necruțătoareSursa foto: Arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Comunitatea fotbalistică din România și din Republica Moldova este în doliu, după ce Vadim Crîcimari, fost atacant trecut pe la Oțelul Galați, s-a stins din viață la vârsta de 38 de ani. Sportivul a pierdut lupta cu o formă extrem de agresivă de cancer, diagnostic primit în primăvara acestui an.

Fostul fotbalist din Superligă s-a stins din viață după o bătălie grea cu o boală necruțătoare

Anunțul trist a fost făcut public de clubul gălățean prin intermediul rețelelor de socializare, acolo unde reprezentanții echipei au transmis un mesaj de compasiune.

„Vadim Crîcimari, atacant care a jucat în roș-alb-albastru în sezonul 2021-2022, a plecat într-o lume mai bună. Condoleanțe familiei!”, au scris cei de la Oțelul, pe Facebook.

Chiar dacă a fost legitimat la formația din Galați în stagiunea 2021-2022, destinul a făcut ca acesta să nu apuce să evolueze în niciun meci oficial pentru roș-alb-albaștri. În ultima perioadă a vieții, el a ales să își dedice timpul formării noilor generații, activând ca antrenor la o școală de copii și juniori din Republica Moldova.

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O luptă contracronometru dusă în Italia

Problemele de sănătate ale fostului fotbalist au debutat în luna martie, moment în care publicația moldfootball.com a informat că acesta fusese diagnosticat cu limfom Burkitt în stadiul al patrulea, reprezentând o formă agresivă de cancer al sistemului limfatic.

Vestea a mobilizat imediat comunitatea sportivă, fiind inițiat un apel public la solidaritate pentru a sprijini familia în acoperirea costurilor medicale. Campania umanitară a strâns peste 23.000 de euro, fonduri care au făcut posibilă deplasarea lui Vadim Crîcimari la o clinică specializată din Italia pentru tratament. Din nefericire, în ciuda eforturilor depuse de cadrele medicale și a sprijinului financiar oferit de oameni, boala s-a dovedit a fi necruțătoare.

sursa: Facebook

În urma trecerii sale în neființă, el lasă în urmă o familie îndurerată: pe soția sa, Victoria, și pe cei doi copii, Rianna, în vârstă de 11 ani, și Raul, în vârstă de 5 ani.

Un parcurs fotbalistic bogat de-a lungul anilor

De-a lungul carierei sale profesioniste, Vadim Crîcimari a evoluat pentru numeroase formații din spațiul românesc, moldovenesc și internațional. Printre echipele la care a activat de-a lungul timpului se numără Sfântul Gheorghe, FK Mugham, Rapid Ghidighici, Speranța Crihana, Zimbru, FC SKA-Energiya Khabarovsk, FC Tosno, Academia Chișinău, Dinamo Auto, Speranța Nisporeni, Florești, Dacia Buiucani, Oțelul Galați și Dacia U Brăila.

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