Fostul bucătar al echipei naționale, dezvăluiri despre Eugen Barbu și Vadim Tudor

Eugen Neagu, primul bucătar al Generației de Aur a României a povestit despre traseul lui profesional din restaurantele de lux la bucătăria naționalei de fotbal a României. Acesta a fost racolat de la singurul restaurant chinezesc din România și dus în bucătăria echipei Dinamo, pentru început.

Bucătarul Generației de Aur, susținut de jucători

Eugen Neagu, cunoscut ca Gelu Bucătaru, a povestit că aventura în lumea fotbalului a început în 1984. La restaurantul chinezesc unde lucra au venit mai mulți oameni de fotbal care i-au apreciat talentul.

”În 1984 lucram la restaurantul chinezesc, care era în vogă, unicul din țară. Și într-o seară, mă cheamă la el cel mai tare dinamovist, nea Dorel Țurlui. Era la masă cu Cornel Dinu, Eugen Barbu și Vadim Tudor. Și îmi spune: măi, băiatule, îți place fotbalul? Să vii să gătești la n0i? Apoi m-au verificat de la Securitate. Că trebuia să ai dosarul curat. Am ajuns să lucrez și pentru Dinamo și pentru Victoria în același timp”, a povestit Eugen Neagu.

Chetă de la fotbaliști pentru personal

Pentru că era foarte respectat de fotbaliști primea și bani în plus de la ei. ”Gică Hagi de exemplu strângea de la toți băieții și făcea o chetă. Și avea grijă de mine, de personalul de la bucătărie.

Când intră pensiile și bonusul de 500 de lei în luna aprilie. Autoritățile au ținut cont că este Paștele
Cât plătește Raiffeisen pentru achiziționarea Garanti BBVA. Schimbări majore pe piața bancară
Sursa foto: Razvan Valcaneantu EEC

Până și soldații primeau acea primă pe care ne-o dădeau jucătorii”, a explicat acesta. Odată ce a ajuns la echipa națională a mers peste tot cu jucătorii. A avut grijă ca ei să fie mereu bine hrăniți, indiferent de ce produse i se puneau pe masă în țările în care călătoreau.

 O găină i-a croit drumul în viață

Culmea e că pentru a ajunge bucătar la primul restaurant a trebuit să dea din curte cea mai falnică găină. ”Ca să intru acolo, am dat cea mai frumoasă găină porumbacă din curte care ne-a ajutat foarte mult. Noi aveam o situație destul de precară, pe atunci, vremurile erau grele”, a mai spus Gelu Bucătaru. Cert este că găina și-a făcut treaba la fel de bine ca și stăpânul ei ulterior.

 

11:56 - Netflix pregătește o nouă surpriză: Serialul „Vegas”, produs de Martin Scorsese
11:47 - Fostul bucătar al echipei naționale, dezvăluiri despre Eugen Barbu și Vadim Tudor
11:40 - Cătălin Predoiu susține că România este printre cele mai sigure țări din lume
11:25 - Când intră pensiile și bonusul de 500 de lei în luna aprilie. Autoritățile au ținut cont că este Paștele
11:17 - Cât plătește Raiffeisen pentru achiziționarea Garanti BBVA. Schimbări majore pe piața bancară
11:08 - Temperatura scade considerabil în București. Termometrele se apropie de 0 grade

Care este marele păcat al premierului Ilie Bolojan. O problemă de nerezolvat
Interregnul nostru!
Turismul românesc, în moarte clinică. Măsurile lui Bolojan pârjolesc totul în cale
