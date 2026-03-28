Fostul bucătar al echipei naționale, dezvăluiri despre Eugen Barbu și Vadim Tudor
- Maria Pană
- 28 martie 2026, 11:47
Eugen Neagu, primul bucătar al Generației de Aur a României a povestit despre traseul lui profesional din restaurantele de lux la bucătăria naționalei de fotbal a României. Acesta a fost racolat de la singurul restaurant chinezesc din România și dus în bucătăria echipei Dinamo, pentru început.
Bucătarul Generației de Aur, susținut de jucători
Eugen Neagu, cunoscut ca Gelu Bucătaru, a povestit că aventura în lumea fotbalului a început în 1984. La restaurantul chinezesc unde lucra au venit mai mulți oameni de fotbal care i-au apreciat talentul.
”În 1984 lucram la restaurantul chinezesc, care era în vogă, unicul din țară. Și într-o seară, mă cheamă la el cel mai tare dinamovist, nea Dorel Țurlui. Era la masă cu Cornel Dinu, Eugen Barbu și Vadim Tudor. Și îmi spune: măi, băiatule, îți place fotbalul? Să vii să gătești la n0i? Apoi m-au verificat de la Securitate. Că trebuia să ai dosarul curat. Am ajuns să lucrez și pentru Dinamo și pentru Victoria în același timp”, a povestit Eugen Neagu.
Chetă de la fotbaliști pentru personal
Pentru că era foarte respectat de fotbaliști primea și bani în plus de la ei. ”Gică Hagi de exemplu strângea de la toți băieții și făcea o chetă. Și avea grijă de mine, de personalul de la bucătărie.
Până și soldații primeau acea primă pe care ne-o dădeau jucătorii”, a explicat acesta. Odată ce a ajuns la echipa națională a mers peste tot cu jucătorii. A avut grijă ca ei să fie mereu bine hrăniți, indiferent de ce produse i se puneau pe masă în țările în care călătoreau.
O găină i-a croit drumul în viață
Culmea e că pentru a ajunge bucătar la primul restaurant a trebuit să dea din curte cea mai falnică găină. ”Ca să intru acolo, am dat cea mai frumoasă găină porumbacă din curte care ne-a ajutat foarte mult. Noi aveam o situație destul de precară, pe atunci, vremurile erau grele”, a mai spus Gelu Bucătaru. Cert este că găina și-a făcut treaba la fel de bine ca și stăpânul ei ulterior.
