Fostul bucătar al echipei naționale, dezvăluiri despre Eugen Barbu și Vadim Tudor

Eugen Neagu, primul bucătar al Generației de Aur a României a povestit despre traseul lui profesional din restaurantele de lux la bucătăria naționalei de fotbal a României. Acesta a fost racolat de la singurul restaurant chinezesc din România și dus în bucătăria echipei Dinamo, pentru început.

Eugen Neagu, cunoscut ca Gelu Bucătaru, a povestit că aventura în lumea fotbalului a început în 1984. La restaurantul chinezesc unde lucra au venit mai mulți oameni de fotbal care i-au apreciat talentul.

”În 1984 lucram la restaurantul chinezesc, care era în vogă, unicul din țară. Și într-o seară, mă cheamă la el cel mai tare dinamovist, nea Dorel Țurlui. Era la masă cu Cornel Dinu, Eugen Barbu și Vadim Tudor. Și îmi spune: măi, băiatule, îți place fotbalul? Să vii să gătești la n0i? Apoi m-au verificat de la Securitate. Că trebuia să ai dosarul curat. Am ajuns să lucrez și pentru Dinamo și pentru Victoria în același timp”, a povestit Eugen Neagu.

Pentru că era foarte respectat de fotbaliști primea și bani în plus de la ei. ”Gică Hagi de exemplu strângea de la toți băieții și făcea o chetă. Și avea grijă de mine, de personalul de la bucătărie.

Până și soldații primeau acea primă pe care ne-o dădeau jucătorii”, a explicat acesta. Odată ce a ajuns la echipa națională a mers peste tot cu jucătorii. A avut grijă ca ei să fie mereu bine hrăniți, indiferent de ce produse i se puneau pe masă în țările în care călătoreau.

Culmea e că pentru a ajunge bucătar la primul restaurant a trebuit să dea din curte cea mai falnică găină. ”Ca să intru acolo, am dat cea mai frumoasă găină porumbacă din curte care ne-a ajutat foarte mult. Noi aveam o situație destul de precară, pe atunci, vremurile erau grele”, a mai spus Gelu Bucătaru. Cert este că găina și-a făcut treaba la fel de bine ca și stăpânul ei ulterior.