Cornel Dinu a explicat cum se plonjează, aruncându-se sub birou

Cornel Dinu era de neoprit atunci când antrena, spune Giani Kiriță, care i-a fost elev. Acesta a explicat că antrenorul nu a avut nicio opreliște să se arunce sub birou ca să arate cum se plonjează.

Antrenorul nu s-a temut să îi arate unui fotbalist exact procedeul prin care se plonjează. Asta chiar dacă se afla în biroul său, nicidecum pe teren sau în sala de sport.

”Odată i-a explicat lui Fane Pleșa cum se plonjează. Și cum era biroul lui la Săftica acolo în cantonament i-a arătat exact cum să facă. Și s-a aruncat direct sub birou. S-a aruncat, nu-ți exagerez cu nimic. Sub birou direct, a dispărut mister”, a povestit Giani Kiriță la un podcast.

De asemenea jucătorul a mai spus că se vedea pasiunea în tot ceea ce făcea. ”Îți dai seama câtă pasiune, că asta nu e de râs, că omul acela a făcut asta doar ca să îi arate că așa trebuie să facă”, a declarat fotbalistul.

De altfel, fostul jucător a mai spus că ajuns să fie antrenat de Cornel pentru că a vrut să își ajute mama financiar. ”Mulți nu știu că eu crescut fără tată. Pe mine nu m-a ajutat absolut nimeni. Mama muncea 24 din 24, eu singur singurel, în copilăria mea m-am dus cu geanta în spate în cluburi și băteam la ușă să joc.

M-am dus cu trenul singur să dau probe de joc. Mă gândeam, doar atât, că-mi mă întreba și mama ce fac cu fotbalul că ea muncea mult pentru mine și soră-mea. În mintea mea era atunci vreau să ajung fotbalist să câștig un salariu, să demonstrez mamei mele că muncesc. Mama pentru mine e Dumnezeul meu. Și bunica mea și sora mea”, a încheiat fotbalistul.