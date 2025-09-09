Justitie Fostul adjunct al spionajului din Republica Moldova, audiat la DIICOT







Alexandru Bălan, fostul adjunct al şefului SIS din Republica Moldova, a ajuns la DIICOT, unde va da explicații în fața procurorilor. Presupusul spion al KGB în România este acuzat că ar fi divulgat secrete de stat ofiţerilor din Belarus, punând astfel în pericol securitatea naţională. Luni, autoritățile române au emis un mandat de aducere, care a fost pus în aplicare de SIS.

DIICOT a anunţat că suspectul, în vârstă de 47 de ani, s-a întâlnit de două ori la Budapesta, în perioada 2024-2025, cu ofiţeri ai Comitetului Securităţii de Stat (KGB) din Belarus. Ancheta arată că întâlnirile ar fi avut ca scop primirea de instrucţiuni şi efectuarea de plăţi pentru serviciile furnizate.

Alexandru Bălan, suspectat că ar fi divulgat informaţii secrete de stat punând în pericol securitatea naţională a României, a fost reţinut pe aeroportul din Timişoara şi adus la Bucureşti. Ancheta îl vizează pentru transmitere de informaţii secrete de stat, în formă continuată. Luni, autorităţile au pus în aplicare mandatul de aducere emis pe numele său.

Potrivit SRI, ancheta a fost complexă şi a implicat cooperarea cu serviciile de informaţii din Cehia, Polonia şi Ungaria, iar în faza finală a beneficiat şi de sprijinul serviciului de informaţii din Republica Moldova. Cehia a decis expulzarea unui diplomat belarus, ca urmare a acestui caz.

Marţi dimineaţă, Bălan a fost adus la sediul DIICOT pentru audieri, însă nu a făcut declaraţii înainte de a intra în instituţie.

„Din probatoriul administrat a reieşit faptul că, începând cu anul 2024 şi până în prezent, suspectul, care a deţinut anterior funcţii de conducere în cadrul Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, a fost angrenat în activităţi de divulgare neautorizată a unor informaţii secrete de stat, către reprezentaţi ai unei puteri străine, respectiv ofiţeri din cadrul Comitetului Securităţii de Stat - KGB al Republicii Belarus, în condiţii de natură să pună în pericol securitatea naţională a României”, arată DIICOT.

Sursele agenției IPN îl identifică pe suspect ca fiind Alexandru Bălan, fost adjunct al șefului SIS. Presa din Republica Moldova arată că Bălan a fost numit în funcție în martie 2016, în timpul guvernului condus de Pavel Filip, într-o perioadă dominată de influența oligarhului Vladimir Plahotniuc, implicat ulterior în deturnarea unui miliard de dolari din sistemul bancar moldovenesc.

Alexandru Bălan este absolvent al Academiei de Studii Economice din Chișinău, promoția 2000. De asemenea, datele arată că acesta a lucrat la SIS.

„De atunci, a ocupat diferite funcţii, dar nu vă pot spune care sunt acestea, pentru că este un secret”, a spus Daniela Mânzat, ofițerul de presă al SIS, potrivit Ziarului Național.

Publicația relata că, în urmă cu câțiva ani, Alexandru Bălan a fost acuzat că ar fi fost implicat în evadarea bloggerului rus Eduard Baghirov din Republica Moldova, în timp ce acesta se afla în arest la domiciliu, fiind anchetat pentru organizarea protestelor din 7 aprilie 2009.

Ancheta, coordonată sub egida EUROJUST, a beneficiat de colaborarea serviciilor de informații din România, Ungaria și Cehia, precum și de sprijinul procurorilor din aceste țări și din Republica Moldova.