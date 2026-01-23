Fostă funcționară MAE, suspectată de corupție. Salarii virate ilegal, prejudiciu de peste 8 milioane lei

Fostă angajată a Ministerului Afacerilor Externe, suspectată de corupție, a fost plasată sub control judiciar și trebuie să depună 500.000 de lei la dispoziția DNA. Aceasta este acuzată că, timp de 15 ani, a falsificat 176 de state de plată, virând salarii către ea și alte două persoane inexistente, prejudiciul adus bugetului MAE depășind 8 milioane de lei.

Direcţia Naţională Anticorupţie a anunţat vineri că procurorii de la Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie au pus în mişcare acţiunea penală şi au dispus control judiciar pe cauţiune pentru 60 de zile faţă de Lavinia-Daniela Păune, la data faptelor consilier relaţii în cadrul Direcţiei Planificare Bugetară, Contabilitate şi Salarizare din MAE.

Inculpata este cercetată pentru participaţie improprie sub forma complicităţii la abuz în serviciu în formă continuată şi cu consecinţe deosebit de grave (176 de acte materiale), fals material în înscrisuri oficiale în formă continuată şi uz de fals în formă continuată.

Lavinia-Daniela Păune trebuie să depună, în termen de 10 zile, o cauţiune de 500.000 de lei, consemnată pe numele acesteia, la dispoziţia DNA. Procurorii anticorupţie au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de doi suspecţi, persoane fizice fără calitate specială, pentru complicitate la participaţie improprie la abuz în serviciu, în formă continuată şi cu consecinţe deosebit de grave.

Între mai 2009 şi aprilie 2024, Păune ar fi efectuat plăţi nelegale cu titlu de salarii către două persoane neangajate la MAE şi către sine, prejudiciul fiind de 8.412.028 lei. Prin intermediul programului informatic de salarizare, inculpata ar fi falsificat 176 de state de plată, datele astfel alterate fiind preluate în documentele de lichidare, ordonanţare şi plată şi aprobate fără vinovăţie de ordonatorii principali de credite.

Funcționara MAE ar fi falsificat borderourile aferente dispoziţiilor de plată a drepturilor salariale ale personalului MAE, transmise unităţilor bancare, prin inserarea unor sume necuvenite, rezultate din falsificarea statelor de salarii, şi a unor date privind conturile bancare ale sale şi ale celor doi suspecţi. Prin aceste demersuri, funcționara şi cei doi suspecţi ar fi obţinut în mod ilegal 7.176.957 lei, iar către bugetul de stat au fost achitate contribuţii salariale şi impozite de 1.235.071 lei.

Pe durata controlului judiciar, suspecta trebuie să se prezinte ori de câte ori este chemată la organul de urmărire penală şi să nu părăsească România fără acordul DNA, fiind avertizată că încălcarea cu rea-credinţă a obligaţiilor poate duce la arest la domiciliu sau arest preventiv. Funcționarei şi celor doi suspecţi le-a fost adusă la cunoştinţă calitatea procesuală şi acuzaţiile penale, iar joi au fost efectuate trei percheziţii la domiciliile acestora din Piteşti.